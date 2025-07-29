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«Крылья Советов» в гостях обыграли «Краснодар» в Кубке России

вчера, 22:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в матче группового этапа Кубка России.

На 10-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Крыльев Советов» Джимми Марин. На 12-й минуте Данила Козлов сравнял счёт. На 28-й минуте Амир Рахманович принёс победу «Крыльям Советов».

В следующем туре Кубка России «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Крылья Советов» встретятся с «Сочи».

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Все комментарии
Шуня771
Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:01
Привет Володя!

Скока ты тут много наговорил, покомпактнее, покомпактнее...))
альсато
альсато
сегодня в 10:39
Мне эта игра напомнила матч моей молодости, когда мы выходили за середину поля считанное количество раз (на пальцах одной руки бы уместилось) но при этом (на удивление всех) выиграли))))
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:47
Это игровой эпизод, а игрок Спартака мог этого и не видеть. Боковой обязан был зафиксировать офсайд, но не сделал этого, со всеми последствиями...
Всё, Володя, больше не отвечаю.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:45
Если, как ты говоришь, был ЯВНЫЙ офсайд, то зачем надо было фолить на вторую ЖК, зная, что ВАР проверит и отменит забитый гол по причине офсайда? Так что не надо выгораживать Спартак. Сами виноваты.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:36, ред.
Если бы судья сразу дал отмашку, в случае с офсайдом- не было бы удаления, которое, в итоге, серьезно повлияло на результат...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:33
Чтобы не было неразберихи, было принято решение так поступать со всеми офсайдами, явными и неявными.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:28
Ерунду я пишу не тебе, поэтому не надо на меня реагировать. А про офсайды я всё знаю. Дело в другом, если офсайд очевидный, нечего затягивать эпизод, а сразу давать отмашку, иначе, получится как в игре со Спартаком.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:24
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 09:14
    Привет, Володя!!!
    Володя, убедительная просьба- не начинать больше подобные темы. Я от них устал. В следущий раз, просто не отвечу.
    Будь здоров.
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 09:07
    Виктор, привет!
    "...И вот, чего я никак не могу понять: ну какой чёрт придумал не фиксировать офсайд, а продожать игру до развязки?! Ну что за тупость?! Это нервирует, давит психологически. Раньше, как только игрок попадал в офсайд, тут же боковой давал отмашку. Сейчас тянут, выжидают и ведь что интересно, нередко страдают команды невиновные, как недавно Спартак..."

    Спартак пострадал от тупости своего игрока, который, имея ЖК, стал СОЗНАТЕЛЬНО грубить на вторую ЖК. Да и на первую ЖК он шёл сознательно. Зачем наезжать на судью, если ты знаешь, что ВСЕ голы в РПЛ проверяет ВАР? И пусть Спартак скажет Карасёву срасибо, что он "не заметил" грубость Заболотного и только ВАР его вынудил принять правильное решение. А также не забудьте поблагодарить Карасёва за то, что он не поставил свободный удар во вратарской площади, когда игрок Спартака сел на мяч. Также поблагодарите Карасёва за то, что на 64 -й минуте не показал Умярову ВТОРУЮ ЖК за наступ, а незадолго перед этим не показал Литвинову минимум оранжевую карточку за массирование шипами голени соперника. Бедный Спартак! Все-то его наровят обидеть.
    mev39q52cy6k
    mev39q52cy6k
    сегодня в 06:32
    Похоже действительно игрокам надо вправлять мозги.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:43
    опять огорчили своих болельщиков, блин !
    1viking17
    1viking17 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 05:34, ред.
    На счёт афсайда- это подмеченно верно. Боковой, когда видно чёткий афсайд, не фиксирует его. Какая то тупость. Со стороны видно, что это какая то хамская выходка судей. Надо прекрощать такое.
    1viking17
    1viking17
    сегодня в 05:30
    Крылья с ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!! Мододцы!!!!!!!!!!
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 01:33
    Поживём увидим...)))
    Согласен, Динамо будет непросто.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:21
    Черным быкам не впервые бодать Динамо))) они чемпионами стали как раз разгромили москвичей 3-0.
    Ещё добавят на выходные)))
    А что Барселона?
    Чемпионат Испании ещё не стартовал)))
    И трансферов нема.
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:59
    Краснодар все время буксует в Кубке России
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 00:54
    Пиши уже лучше про Барселону...
    🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 00:27
    Мусаев, конечно же, найдёшь, что сказать.. Прямо сейчас, применяя технические и специальные термины, прочтёшь нам лекцию о трудностях, которые испытывают команды в сезон, следующий за чемпионством. Но эти люди, которые находятся на трибунах, пришли смотреть победный футбол. Крылья Советов нужно было побеждать.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:15
    а чемпионам не унывать))) победите Динамо, и все наладится
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:13
    2 подряд победа команды Адиева!!! молодцы, Самара))
    след.матч с Ростсельмаш.
    будет жаркая битва, дончане хорошо играют, но пока без побед.
    Palex
    Palex ответ particular (раскрыть)
    вчера в 23:44
    Случайность чемпионства, это поражение от Зенита в прошлом сезоне 1:4
    Capral
    Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 23:33
    Розыграются. Игра поставлена, смотрится. Но надо немного разнообразить игру при завершении атаки. Несколько предсказуемо играет Краснодар, не хватает остроты. В остальном, не вижу никакой трагедии. Радость болельщиков Зенита понятна, не они же чемпионы...)))🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 23:32
    Всё хорошо в игре краснодара кроме двух критически важных моментов:
    1) Тормена = дыра в обороне, второй сезон уже не дорабатывает до конца, фолит где не надо.
    2) Игра в последней трети. Вся атака технично строится, но некому поставить в атаке точку, до ударов дело не может дойти.

    2,5) как задолбал Эдик бить со штрафного в ближний от вратаря угол ворот. Ну ударь ты в дальний, три из трех штрафных в ближний бил

    Понравилось, что фанаты Крыльев пытались оскорбить хозяев кричалками "Вперед Кубань" и "Этот город желто-зеленый". Они реально не догоняют, что мы тут за обе команды?)
    Sergo81
    Sergo81
    вчера в 23:18
    Краснодар снова нацелился на чемпионство? Начал с поражений, как и в прошлом сезоне, и две ничьи в первых турах. А если серьёзно, то Краснодар на ходу, быть ему в тройке, чемпион будет юбиляр.
    Шуня771
    Шуня771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:12
    Вот здесь и вопросов нет - полностью согласен.
    Capral
    Capral
    вчера в 23:05
    Краснодар- самая техничная, воздушная и самая играющая команда в ПЛ России!!! Но увы, приходится констатировать второе подряд поражение быков... Всё замечательно делали краснодарцы: и пасовали, и комбинировали, а какая культура паса!!! А с выходом Эдика- поэзия Краснодара достигла своего апогея, но единственное, чего не хватало быкам- это креатива, именно в штрафной соперника, несколько шаблонные решения принимали хозяева, не хватало изюминки. Эдик- конечно художник, поэт, тончайший дирижер, с выходом которого, игра Краснодара приобрела стройность, но и его таланта не хватило сегодня, даже для ничьей...

    А Самара не удивила. Сидела весь матч в обороне, в надежде на редкие контры. Отбивалась как могли, при этом еще и грубили. И вот, чего я никак не могу понять: ну какой чёрт придумал не фиксировать офсайд, а продожать игру до развязки?! Ну что за тупость?! Это нервирует, давит психологически. Раньше, как только игрок попадал в офсайд, тут же боковой давал отмашку. Сейчас тянут, выжидают и ведь что интересно, нередко страдают команды невиновные, как недавно Спартак...

    Тучи сгущались над воротами Самары, но гром, так и не грянул... Стоит отметить, что у Краснодара два отличных вратаря. Вобщем, победа Самары- вымученная, выстраданная, но победа, с чем я команду и поздравляю. Краснодару не расстраиваться, бороться и побеждать (только не в следущем туре).
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:01
    3 поражения в 3-х турнирах....
    Не гоже так чемпиону....играть
    particular
    particular
    вчера в 23:00
    Два подряд домашних поражения - как показатель случайности чемпионства...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 22:56, ред.
    Что то поплыли чемпионы...А Самару с победой...
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