«Крылья Советов» в гостях обыграли «Краснодар» в Кубке России

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вчера, 22:46

«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в матче группового этапа Кубка России.

На 10-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Крыльев Советов» Джимми Марин. На 12-й минуте Данила Козлов сравнял счёт. На 28-й минуте Амир Рахманович принёс победу «Крыльям Советов».

В следующем туре Кубка России «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Крылья Советов» встретятся с «Сочи».