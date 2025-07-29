«Крылья Советов» в гостях обыграли «Краснодар» в Кубке России

«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в матче группового этапа Кубка России.
На 10-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Крыльев Советов» Джимми Марин. На 12-й минуте Данила Козлов сравнял счёт. На 28-й минуте Амир Рахманович принёс победу «Крыльям Советов».
В следующем туре Кубка России «Краснодар» сыграет с «Динамо», а «Крылья Советов» встретятся с «Сочи».
А Самара не удивила. Сидела весь матч в обороне, в надежде на редкие контры. Отбивалась как могли, при этом еще и грубили. И вот, чего я никак не могу понять: ну какой чёрт придумал не фиксировать офсайд, а продожать игру до развязки?! Ну что за тупость?! Это нервирует, давит психологически. Раньше, как только игрок попадал в офсайд, тут же боковой давал отмашку. Сейчас тянут, выжидают и ведь что интересно, нередко страдают команды невиновные, как недавно Спартак...
Тучи сгущались над воротами Самары, но гром, так и не грянул... Стоит отметить, что у Краснодара два отличных вратаря. Вобщем, победа Самары- вымученная, выстраданная, но победа, с чем я команду и поздравляю. Краснодару не расстраиваться, бороться и побеждать (только не в следущем туре).
А Самара не удивила. Сидела весь матч в обороне, в надежде на редкие контры. Отбивалась как могли, при этом еще и грубили. И вот, чего я никак не могу понять: ну какой чёрт придумал не фиксировать офсайд, а продожать игру до развязки?! Ну что за тупость?! Это нервирует, давит психологически. Раньше, как только игрок попадал в офсайд, тут же боковой давал отмашку. Сейчас тянут, выжидают и ведь что интересно, нередко страдают команды невиновные, как недавно Спартак...
Тучи сгущались над воротами Самары, но гром, так и не грянул... Стоит отметить, что у Краснодара два отличных вратаря. Вобщем, победа Самары- вымученная, выстраданная, но победа, с чем я команду и поздравляю. Краснодару не расстраиваться, бороться и побеждать (только не в следущем туре).
1) Тормена = дыра в обороне, второй сезон уже не дорабатывает до конца, фолит где не надо.
2) Игра в последней трети. Вся атака технично строится, но некому поставить в атаке точку, до ударов дело не может дойти.
2,5) как задолбал Эдик бить со штрафного в ближний от вратаря угол ворот. Ну ударь ты в дальний, три из трех штрафных в ближний бил
Понравилось, что фанаты Крыльев пытались оскорбить хозяев кричалками "Вперед Кубань" и "Этот город желто-зеленый". Они реально не догоняют, что мы тут за обе команды?)
1) Тормена = дыра в обороне, второй сезон уже не дорабатывает до конца, фолит где не надо.
2) Игра в последней трети. Вся атака технично строится, но некому поставить в атаке точку, до ударов дело не может дойти.
2,5) как задолбал Эдик бить со штрафного в ближний от вратаря угол ворот. Ну ударь ты в дальний, три из трех штрафных в ближний бил
Понравилось, что фанаты Крыльев пытались оскорбить хозяев кричалками "Вперед Кубань" и "Этот город желто-зеленый". Они реально не догоняют, что мы тут за обе команды?)