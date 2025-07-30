Чемпионы России трижды проиграли на старте сезона. Карпин проверит «Краснодар» на выходных

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сегодня, 09:01

Соперники не щадят фаворита.

У «Краснодара» пустое владение мячом

Общая болезнь многих лидеров лиги. У «Краснодара» лишь четвертое место по владению мячом в РПЛ после двух туров, но 58,3 % – высокий показатель. Давят и давят, но в РПЛ , Суперкубке и Кубке страны у Мусаева три поражения в четырех поединках. У «быков» ужасный старт, но его можно объяснить силой соперников (уже встретили ЦСКА и «Локомотив»), а также банальностью в игре самих чемпионов. У «Краснодара» много подготовительных передач, которые не ведут к выходу на легкие ударные позиции. Даже когда проанализировали ошибки на старте РПЛ , не стали попадать по чужим воротам чаще.

В кубковом матче против «Крыльев Советов» у «горожан» лишь 5 из 20 ударов долетели до створа ворот Никиты Кокарева. Самарцы летом подвезли опытному вратарю Песьякову молодого перспективного конкурента. Кокарев – воспитанник школы «Краснодара». Уроженец Адыгеи не пропустил от Кордобы, который вышел лишь на замену. Резервисты, которых тренер Мусаев бросил в бой с первых минут, тоже не впечатлили смешанный состав гостей. Хотя «Крылья Советов» придержали парочку основных футболистов, традиционные для Кубка России перестановки сработали не в пользу чемпионов.

Благодаря двум десяткам ударов «Краснодар» собрал в три раза больше xG, чем «Крылья Советов». Но опытные зрители знают, что этот показатель эффективнее описывает состояние команды на длительной дистанции. При хорошей реализации для двух голов и победы хватит 0.6 xG и четырех ударов в створ после восьми попыток. ЦСКА в финале Суперкубка России тоже не собрал коллекцию моментов, им хватило трех ударов в створ и стандарта с участием Дивеева, чтобы «армейский» капитан Акинфеев выиграл очередной трофей. «Крылья Советов» тоже обыграли предсказуемый «Краснодар».

Тренер Мусаев не корректирует тактику

В Суперкубке России против ЦСКА у «Краснодара» была классическая схема «4-2-3-1». Типичными стали и ошибки для такой модели игры. Хотя у «горожан» было почти вдвое больше передач в штрафную площадь и заходов в финальную треть поля, карта усредненных позиций показывала просчеты тренера Мусаева. Вингеры стартового состава прижимались к форварду Кордобе, а футболисты, вышедшие на замену, сбились на фланговую игру. У латералей «Краснодара» слишком низкие позиции, они не помогают в атаке последними передачами и нет красивых связок с узко играющими вингерами.

Два центральных хавбека, которые занимаю места в глубине, наступают друг другу на пятки. Сперцян привычно работает с оттяжкой на левый полуфланг. Чтобы такая позиция Эдуарда приносила пользу, ему нужна поддержка, которая была у Де Брюйне в молодости в «Манчестер Сити». Тогда Кевин занимал похожую зеркальную позицию на правом полуфланге. У Гвардиолы был двужильный Уокер справа. Также в те времена красиво уводил за собой соперников на фланг алжирец Марез. У «Краснодара» всегда есть адресат для передач – Кордоба хорошо ведет борьбу и открывается, а пасов нет.

Форварда отрезали от верных ударов все соперники «Краснодара» на старте сезона. Даже оборона «Пари НН», о действиях которой скажем чуть ниже, допустила один удар Кордобы в створ ворот, но колумбиец не реализовал тот момент, как и вчера опасный удар в ворота самарцев. Лучший снайпер не забивает в четырех поединках. Это отражение неправильного подхода тренера. Кордоба в нормальном функциональном состоянии, чего не скажешь о вингерах Са и Батчи. Форма Кривцова, Ленини, Дугласа и Фуртадо не позволяет поддержать Кордобу, а интересный француз Перрен пока не готов физически.

Чемпионам нужны подарки соперников

В матче «Пари НН» и «Краснодара» победу «быкам» вручили формальные хозяева матча в Казани. Клуб из Нижнего Новгорода выдал классный первый тайм против чемпионов. Молодой тренер Шпилевский грамотно выстроил линии, у команды Мусаева ничего не получалось. А затем чемпионам единственный раз в сезоне повезло. Сработал стандарт, Сперцян отправил мяч на защитника Косту. А во втором тайме «Краснодар» сыграл хитро – перешли на контратаки, и Кордоба дважды испугал защитников соперника. Автогол и грубая ошибка на фланге принесли «Краснодару» единственные три очка.

«Локомотив» учёл ошибки «Пари НН». Их оборона не паниковала, а хитрый Батраков забил два мяча. «Крылья Советов» тоже не испугались матча в Краснодаре. В сложной группе, где есть «Динамо» и «Сочи», чемпионы стартовали дома с поражения. Карпин вырвал три очка, а Мусаев огорчил родную публику. Команды быстро обменялись голами. Но если Марин забил после того, как оторвался от защитников и пробил в угол, то Козлову повезло с рикошетами. На этом запас везения «Краснодара» исчерпался, ведь Рахманову не помешали красиво забросить мяч в ворота с линии штрафной.

Также важно обратить внимание на статистику перехватов. Она показывает ещё одну проблему «Краснодара» на старте сезона – нет свежести. У «Локомотива» 57 перехватов мяча против 37 случаев у «горожан». В смешанных составах в кубковом поединке у «Краснодара» 28 перехватов, а у «Крыльев Советов» – целых 48. Хотя «быки» быстро забирают мяч (в финале Суперкубка 11 раз вернулись к атаке после потери за менее чем 10 секунд), старый стиль и установки больше не помогают. Осталось выяснить, это временная проблема или начало конца? Вопрос для наставника Мусаева.