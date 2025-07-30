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«Манчестер Юнайтед» сосредоточил усилия на трансфере Уоткинса

вчера, 09:37

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу на рынке по усилению своей атакующей линии.

Как сообщает британская пресса, в настоящее время приоритетом для МЮ стал трансфер нападающего сборной Англии Олли Уоткинса из «Астон Виллы».

Источник также отмечает, что у клуба из Бирмингема в настоящее время нет намерений расставаться с 29-летним нападающим.

В прошлом сезоне Уоткинс провел в АПЛ 38 матчей, забив 16 мячей и сделав 8 голевых передач.

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29 июля
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:30
Ну это более реально... Будет топом в МЮ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:29
Да что то кажется что провалится.
Очередной картежник, тасующий колоду.
Аморим видел что за состав и согласился работать с ним, теперь его это всё не устраивает, всех под нож.
Мю будет весь сезон читать произведение Максима Пешкова( Горький).
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 15:41
Уоткинса нужно брать
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:27
Берите Джексона 😁
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:32
У Виллы все нормально, - там адекватный тренер и адекватное руководство. Поэтому МЮ не тех партнёров для сделки выбрал...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:10
Если Аморим провалится))) новому тренеру придется зачищать состав..и так по кругу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:44
Намеренья АВ обозначены , что предложит МЮ...)
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