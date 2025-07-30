«Манчестер Юнайтед» продолжает работу на рынке по усилению своей атакующей линии.
Как сообщает британская пресса, в настоящее время приоритетом для МЮ стал трансфер нападающего сборной Англии Олли Уоткинса из «Астон Виллы».
Источник также отмечает, что у клуба из Бирмингема в настоящее время нет намерений расставаться с 29-летним нападающим.
В прошлом сезоне Уоткинс провел в АПЛ 38 матчей, забив 16 мячей и сделав 8 голевых передач.
Очередной картежник, тасующий колоду.
Аморим видел что за состав и согласился работать с ним, теперь его это всё не устраивает, всех под нож.
Мю будет весь сезон читать произведение Максима Пешкова( Горький).
Очередной картежник, тасующий колоду.
Аморим видел что за состав и согласился работать с ним, теперь его это всё не устраивает, всех под нож.
Мю будет весь сезон читать произведение Максима Пешкова( Горький).