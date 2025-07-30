«Манчестер Юнайтед» сосредоточил усилия на трансфере Уоткинса

1753857451

вчера, 09:37

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу на рынке по усилению своей атакующей линии.

Как сообщает британская пресса, в настоящее время приоритетом для МЮ стал трансфер нападающего сборной Англии из «Астон Виллы».

Источник также отмечает, что у клуба из Бирмингема в настоящее время нет намерений расставаться с 29-летним нападающим.