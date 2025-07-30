Диас высказался о своём переходе в «Баварию»

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вчера, 12:43

Нападающий , сегодня официально перешедший из «Ливерпуля» в «Баварию», рассказал об эмоциях после подписания контракта с мюнхенцами.

Я очень счастлив, для меня много значит быть частью «Баварии», ведь это один из крупнейших клубов мира. Я хочу помочь команде своим стилем футбола и своей индивидуальностью. Моя цель — выиграть все возможные титулы. Мы вместе будем работать над этим каждый день.

В прошедшем сезоне Диас сыграл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.