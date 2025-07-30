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Диас высказался о своём переходе в «Баварию»

вчера, 12:43

Нападающий Луис Диас, сегодня официально перешедший из «Ливерпуля» в «Баварию», рассказал об эмоциях после подписания контракта с мюнхенцами.

Я очень счастлив, для меня много значит быть частью «Баварии», ведь это один из крупнейших клубов мира. Я хочу помочь команде своим стилем футбола и своей индивидуальностью. Моя цель — выиграть все возможные титулы. Мы вместе будем работать над этим каждый день.

В прошедшем сезоне Диас сыграл 36 матчей в Английской Премьер-Лиге, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:45
Мане тоже был счастлив,но не долго.
Посмотрим на колумбийца.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:33
Вот так послушаешь, сколько же в мире счастливый футболистов, но часто временно , потом правда бывают счастливы но по другому ( с другим клубом) ...)
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