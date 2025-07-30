«Бавария» объявила о переходе Луиса Диаса из «Ливерпуля»

Немецкая «Бавария» объявила о переходе Луиса Диаса из английского «Ливерпуля».
Нападающий сборной Колумбии заключил с мюнхенским клубом контракт до 30 июня 2029 года.
Как сообщают СМИ, сумма трансфера составила 75 миллионов евро.
За три с половиной года в «Ливерпуле» Диас провел 148 матчей, забив 41 мяч и сделав 23 голевые передачи.
Тем более сейчас, когда снова выбыл из-за травмы Мусиала, Диас, в определенной степени должен его заменить, несмотря на то, что игроки они, вобщем- разноплановые...
Тем более сейчас, когда снова выбыл из-за травмы Мусиала, Диас, в определенной степени должен его заменить, несмотря на то, что игроки они, вобщем- разноплановые...