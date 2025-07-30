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«Бавария» объявила о переходе Луиса Диаса из «Ливерпуля»

вчера, 11:18

Немецкая «Бавария» объявила о переходе Луиса Диаса из английского «Ливерпуля».

Нападающий сборной Колумбии заключил с мюнхенским клубом контракт до 30 июня 2029 года.

Как сообщают СМИ, сумма трансфера составила 75 миллионов евро.

За три с половиной года в «Ливерпуле» Диас провел 148 матчей, забив 41 мяч и сделав 23 голевые передачи.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:43
Отличный игрок, очень трудолюбивый и неуступчивый, характер есть,не тряпка. АПЛовцы на флангах будут терзать защиту. Только вот Кейн не особо вписывается в эту схему, всё таки он возрастной и ему придется всё время стоять на халяве в ожидании раздач с флангов
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:21
Прежде чем обсуждать немецкий футбол, надо хоть иногда им интересоваться. Так вот, чуда, никто от Диаса не ждет и голевой фиеерии тоже. Весь смысл перехода его в том, чтобы убрать окончательно зависимость от престарелого Кейна и сделать игру Баварии более командной и подвижной... Компани давно мечтал получить игрока такого плана как Диас, но единственное о чем он жалеет- это о возрасте футболиста. Компани надеялся на молодого игрока атаки, а в данном случае приобрели возрастного, но это было желанием руководства.
Тем более сейчас, когда снова выбыл из-за травмы Мусиала, Диас, в определенной степени должен его заменить, несмотря на то, что игроки они, вобщем- разноплановые...
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:00
Надеяться лишь на одного игрока, пусть даже за него заплачено 75 миллионов евро, по крайней мере безответственно. Но сколько же авансов выдано Диасу? От Луиса ждут чуда. Посмотрим, что из этого получится.
Capral
Capral
вчера в 11:53
Удачи парню, Удачи Компани и его команде!!!!!!!)))))))
lk_483777
lk_483777
вчера в 11:32
Удачи, Диасу и новых трофеев с новой командой!
9bm3r87hckkj
9bm3r87hckkj
вчера в 11:26
Бавария явно усилила свой состав!!!
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