«Бавария» объявила о переходе Луиса Диаса из «Ливерпуля»

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вчера, 11:18

Немецкая «Бавария» объявила о переходе из английского «Ливерпуля».

Нападающий сборной Колумбии заключил с мюнхенским клубом контракт до 30 июня 2029 года.

Как сообщают СМИ , сумма трансфера составила 75 миллионов евро.

За три с половиной года в «Ливерпуле» Диас провел 148 матчей, забив 41 мяч и сделав 23 голевые передачи.