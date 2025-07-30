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Нойер может вернуться в сборную Германии

вчера, 12:28

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассматривает возможность возвращения в сборную Германии.

По информации источника, 39-летний футболист может вернуться в национальную команду из-за травмы основного голкипера немцев Марка-Андре тер Штегена, который после операции пропустит около 4 месяцев. Сообщается, что если вратарь «Барселоны» не успеет набрать нужную форму к чемпионату мира 2026 года, то Нойер согласится на возможное приглашение в сборную от главного тренера Юлиана Нагельсманна.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 15:24
Нойер не все ,,подлянки" для сборной показал... Ещё себя покажет, ибо ,понтов" ещё в кошельке хватает
...
Я более наглого и самовлюблённого вратаря, причем не по делу, не видел.
Добро пожаловать в сборную Германию: мы ещё увидим кадры избиения Нойера гневными болельщиками.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:42
Нагельсманн, готов ли ты вызвать Нойера в сборную Германии? Мануэль, ещё не наигрался? Глядишь и Томас Мюллер задумается о возвращении. Юлиану придётся что-то говорить в защиту имеющихся в его распоряжении вратарей.
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