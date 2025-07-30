Нойер может вернуться в сборную Германии

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вчера, 12:28

Голкипер «Баварии» рассматривает возможность возвращения в сборную Германии.

По информации источника, 39-летний футболист может вернуться в национальную команду из-за травмы основного голкипера немцев Марка-Андре тер Штегена, который после операции пропустит около 4 месяцев. Сообщается, что если вратарь «Барселоны» не успеет набрать нужную форму к чемпионату мира 2026 года, то Нойер согласится на возможное приглашение в сборную от главного тренера Юлиана Нагельсманна.