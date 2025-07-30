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«Манчестер Юнайтед» не будет бороться за переход Доннаруммы из ПСЖ

вчера, 12:57

Английский «Манчестер Юнайтед» не будет бороться за трансфер вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из «Пари Сен-Жермен».

Голкипер сборной Италии по-прежнему не продлил свой контракт с парижанами, однако у руководства МЮ в настоящее время нет намерений пытаться переманить дорогостоящего футболиста.

Тем не менее, источник утверждает, что за переход Доннаруммы нынешним летом могут побороться два других клуба АПЛ – «Челси» и «Манчестер Сити».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:23
Сразу дали заднюю. В общем работа МЮ на трансферном рынке это просто пиар ход. То они Руму подпишут , то Родриго, то Вирца, то папу римского, то Трампа поставят боссом. Купили двух игроков и радуйтесь жизни, что были деньги и футболисты согласились перейти.
Я так понимаю,что Аморим шопоголик и не хочет работать с теми кто есть. Готов продать всю команду.
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:07
А зачем с Олимпа спускаться в неизвестную долину...
К Шар-Хану?)))
Гость
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