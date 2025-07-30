«Манчестер Юнайтед» не будет бороться за переход Доннаруммы из ПСЖ

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вчера, 12:57

Английский «Манчестер Юнайтед» не будет бороться за трансфер вратаря из «Пари Сен-Жермен».

Голкипер сборной Италии по-прежнему не продлил свой контракт с парижанами, однако у руководства МЮ в настоящее время нет намерений пытаться переманить дорогостоящего футболиста.