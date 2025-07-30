«Манчестер Юнайтед» не будет бороться за переход Доннаруммы из ПСЖ

Английский «Манчестер Юнайтед» не будет бороться за трансфер вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из «Пари Сен-Жермен».
Голкипер сборной Италии по-прежнему не продлил свой контракт с парижанами, однако у руководства МЮ в настоящее время нет намерений пытаться переманить дорогостоящего футболиста.
Тем не менее, источник утверждает, что за переход Доннаруммы нынешним летом могут побороться два других клуба АПЛ – «Челси» и «Манчестер Сити».
Я так понимаю,что Аморим шопоголик и не хочет работать с теми кто есть. Готов продать всю команду.
Я так понимаю,что Аморим шопоголик и не хочет работать с теми кто есть. Готов продать всю команду.
К Шар-Хану?)))
К Шар-Хану?)))