Гафин — о новых трансферах «Динамо»: «Кампания ещё не завершена»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущих приобретениях «бело-голубых».
Трансферная кампания нашего клуба не завершена. Я пока не могу сказать, кого конкретно и на какие позиции мы хотим. Но у нас ещё остаются некоторые задачи, так что мы будем работать над их решением.
Напомним, что предыдущей покупкой московского клуба стал переход Бахтиёра Зайнутдинова из «Бешикташа».
У Вас получилось зачислиться в группу Без призов?
На всякий случай, ещё раз прикладываю скрин, где найти голосовалку для выбора группы. Это на главной странице КП.
У Вас получилось зачислиться в группу Без призов?
На всякий случай, ещё раз прикладываю скрин, где найти голосовалку для выбора группы. Это на главной странице КП.