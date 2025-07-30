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Гафин — о новых трансферах «Динамо»: «Кампания ещё не завершена»

вчера, 09:38

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущих приобретениях «бело-голубых».

Трансферная кампания нашего клуба не завершена. Я пока не могу сказать, кого конкретно и на какие позиции мы хотим. Но у нас ещё остаются некоторые задачи, так что мы будем работать над их решением.

Напомним, что предыдущей покупкой московского клуба стал переход Бахтиёра Зайнутдинова из «Бешикташа».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:00
Не знаю, что такое нейлон, но ехать надо!)))
k9mt7jhqt5k6
k9mt7jhqt5k6
вчера в 11:19
Динамо собрались бороться за медали
Сп62
Сп62
вчера в 11:06
Не знаю, что покупать, но покупать надо обязательно.
bzw6cu8j6ney
bzw6cu8j6ney
вчера в 10:05
Лишь бы эти все трансферы с пользой пошли.
1 984
1 984 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 09:48, ред.
Доброго дня!
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На всякий случай, ещё раз прикладываю скрин, где найти голосовалку для выбора группы. Это на главной странице КП.
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