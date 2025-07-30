Гафин — о новых трансферах «Динамо»: «Кампания ещё не завершена»

Председатель совета директоров «Динамо» высказался о будущих приобретениях «бело-голубых».

Трансферная кампания нашего клуба не завершена. Я пока не могу сказать, кого конкретно и на какие позиции мы хотим. Но у нас ещё остаются некоторые задачи, так что мы будем работать над их решением.