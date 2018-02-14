Федерация футбола Казахстана опровергла информацию о назначении Кононова

Сегодня в медиасреде распространилась информация, согласно которой бывший тренер «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов готовится возглавить сборную Казахстана. Генеральный секретарь Федерации футбола Казахстана Азамат Айтхожин опроверг данные слухи:

«Могу официально заявить, что переговоры с Олегом Кононовым Федерация футбола Казахстана не ведёт. Из России тренеров мы сейчас не рассматриваем. У нас есть список из четырёх кандидатов, которых мы рассматриваем на пост главного тренера сборной Казахстана. В том числе мы рассматриваем Талгата Байсуфинова и Станимира Стойлова из Казахстана. Плюс ещё несколько иностранных тренеров».