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Федерация футбола Казахстана опровергла информацию о назначении Кононова

сегодня, 12:55

Сегодня в медиасреде распространилась информация, согласно которой бывший тренер «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов готовится возглавить сборную Казахстана. Генеральный секретарь Федерации футбола Казахстана Азамат Айтхожин опроверг данные слухи:

«Могу официально заявить, что переговоры с Олегом Кононовым Федерация футбола Казахстана не ведёт. Из России тренеров мы сейчас не рассматриваем. У нас есть список из четырёх кандидатов, которых мы рассматриваем на пост главного тренера сборной Казахстана. В том числе мы рассматриваем Талгата Байсуфинова и Станимира Стойлова из Казахстана. Плюс ещё несколько иностранных тренеров».

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VIPded
VIPded
сегодня в 13:51
Обломался Георгиевич...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:18
Очень жаль
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