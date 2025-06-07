«Рома» возвращает классическую эмблему

«Рома» объявила о возвращении к классической эмблеме, которая использовалась с 1997 по 2013 год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
С гордостью сообщаем о поэтапном восстановлении исторического герба с буквами ASR — символа, олицетворяющего дух клуба. Это решение принято с уважением к традициям и в ответ на искренние просьбы болельщиков, как знак почтения к идентичности «Ромы». Мы уверены, что символы клуба имеют значение, а уважение к нашим корням играет ключевую роль в создании будущего.