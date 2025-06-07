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«Рома» возвращает классическую эмблему

вчера, 13:17

«Рома» объявила о возвращении к классической эмблеме, которая использовалась с 1997 по 2013 год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

С гордостью сообщаем о поэтапном восстановлении исторического герба с буквами ASR — символа, олицетворяющего дух клуба. Это решение принято с уважением к традициям и в ответ на искренние просьбы болельщиков, как знак почтения к идентичности «Ромы». Мы уверены, что символы клуба имеют значение, а уважение к нашим корням играет ключевую роль в создании будущего.

«Рома» возвращает классическую эмблему

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 22:40
    RomM84
    RomM84
    вчера в 19:58
    Ну наконец то!!!
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    вчера в 17:19
    Красиво. Волчица прям как из учебника по истории.
    3bqmd5nb4c8m
    3bqmd5nb4c8m
    вчера в 17:04
    Возвращение к корням. Еще бы старая сеньора вернулась к корням, а не эти j и тп
    протон
    протон
    вчера в 16:02
    Красивая эмблема и оттенки красного и особенно жёлтого стали лучше. Реально круто.
    Giallorossi
    Giallorossi
    вчера в 16:01
    Наконец то!
    Capral
    Capral
    вчера в 15:00
    Эх, опять значек придется менять в коллекции...
    Vilar
    Vilar
    вчера в 14:07
    До 1997г. эмблемы не было или Ромы не было? Про какое уважение к традициям и корням, если клубу 28 лет?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:19
    Будут лучше наверно играть !!!
    Гость
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