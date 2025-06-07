«Черноморец» выступил с заявлением по поводу слухов о финансировании клуба

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вчера, 13:27

«Черноморец» опубликовал заявление в связи с сообщениями о прекращении финансовой поддержки со стороны группы компаний «ДЕЛО», возглавляемой Сергеем Шишкарёвым.

Все официальные комментарии, касающиеся прекращения финансирования клуба группой компаний «ДЕЛО» и дальнейшего функционирования ФК «Черноморец» в новых условиях, будут опубликованы позднее. Спасибо за ваше понимание и поддержку.