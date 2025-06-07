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ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Черноморец» выступил с заявлением по поводу слухов о финансировании клуба

вчера, 13:27

«Черноморец» опубликовал заявление в связи с сообщениями о прекращении финансовой поддержки со стороны группы компаний «ДЕЛО», возглавляемой Сергеем Шишкарёвым.

Все официальные комментарии, касающиеся прекращения финансирования клуба группой компаний «ДЕЛО» и дальнейшего функционирования ФК «Черноморец» в новых условиях, будут опубликованы позднее.

Спасибо за ваше понимание и поддержку.

Ранее Шишкарёв заявил, что покинет проект после того, как команда не была допущена к стыковым матчам за выход в РПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:53
Еще один клуб отправляется в небесную лигу из-за бессмысленного требования к стадиону и невозможности заявить стадион в другом регионе. Алания и Черноморец практически полностью финансировались на частные деньги, но из-за бюрократии чиновников клубы одной ногой в небесной лиге. Спонсорам и крупным инвесторам практически неинтересен футбол вне РПЛ.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:01
Большинство на месте Шишкарева так и сделали бы.

Человек вкладывал свои деньги в развитие регионального футбола, а с ним поступили как....
Вещий
Вещий
вчера в 13:41
Правильно нечего раскрывать секреты за ранее... придет время узнаем.
Гость
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