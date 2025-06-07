Обладатель «Золотого мяча» оказался не нужен «Реалу». Достался «Милану» – Перес некрасиво попрощался с легендой

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вчера, 09:55

Серия А стала богаче на одного топ-полузащитника.

Новый «Реал» – без старого лидера

«Реал» за последние годы сильно обновился. Карло Анчелотти хорошо поработал над созданием молодого боеспособного коллектива. У «сливочных» появились новые лидеры – и даже главные действующие лица, с которыми напрямую ассоциируется клуб. Линия атаки по именам устрашает – Мбаппе на острие, Винисиус и Родриго на флангах, молодые таланты Гюлер и Эндрик на скамейке, Браим Диас общей картины не портит – а в центре поля игра крутится вокруг Джуда Беллингема.

Масштабные перемены в клубе достигли тренерского мостика – там тоже назрела необходимость смены поколений. При «папе Карло» «сливочные» достигли уже всего, чего только могли. Но с последней фазой обновления команда будто вышла из-под контроля итальянца. Вместе с тем созрел преемник, максимально подходящий клубу по духу, – Хаби Алонсо. Испанец ещё игроком провёл солидную часть карьеры в «Реале». Плюс набрался опыта и отлично проявил себя в «Байере». Уже сейчас это готовый специалист.

Мадридцы продолжают двигаться вперёд – но, судя по всему, настала пора оставить за бортом ещё одного игрока, который олицетворял успешную эпоху клуба. С Лукой Модричем не стали продлевать контракт. В клубе размышляли, сохранить ли ветерана – сам Алонсо при этом хотел оставить полузащитника, – и в итоге решили расстаться.

Лука мечтал завершить карьеру в «Реале» – этот поступок не красит Переса

На самом деле, это огромный удар по имиджу «Реала» в целом и Переса в частности. Прежде всего потому, что даже 39-летний Лука не портил картины, выходя на поле. Даже наоборот – добавлял разнообразия при владении. Модрич давно показал свою выносливость – в плане физики это настоящий феномен. И сейчас футболист – идеальный джокер для «сливочных». Сидит на скамейке, ждёт своего часа – а когда появляется на поле, освежает игру.

Кроме того, Лука предан клубу. В марте уже ходили слухи, что с полузащитником не станут продлевать контракт. При этом сам футболист продолжал говорить, что хочет завершить карьеру в «Реале». Он не торопился, не искал пути отступления, параллельно играя за «сливочных». Он был готов пойти на понижение зарплаты, согласиться с ролью игрока ротации – всё для того, чтобы остаться в команде.

Мало того – новый тренер Хаби Алонсо максимально уважительно относится к ветерану. Вот что он сказал после назначения:

С Лукой я не могу быть полностью объективным, мы ведь были одноклубниками. У нас с ним было такое взаимопонимание, такая химия. Когда я ушел, он на долгие годы стал дирижером команды. Я счастливчик, ведь я смогу тренировать его на клубном чемпионате мира, смогу вновь получить удовольствие от его игры. Для меня это большая честь.

Хаби просил у клуба сохранить Модрича ещё на один сезон.

Несмотря на всё это, Флорентино Перес не стал продлевать контракт с ветераном – в июле он отправится в свободное плавание.

Аллегри умеет ценить такие таланты

Лука мог написать в «Реале» историю, редкую для современного футбола – о преданности и взаимоуважении с любимой командой. Разрыв получился болезненным – в любом случае придётся двигаться дальше. Кандидатура футболиста заинтересовала нового спортивного директора «россонери» Игли Таре. Свободный агент элитного уровня – настоящая находка для функционера, который только пришёл на новую должность и должен завоевать авторитет.

В переговорах удалось быстро продвинуться – всё потому, что для полузащитника этот вариант кажется идеальным. Исполнитель хотел попасть в команду из конкурентной лиги, чтобы подойти к ЧМ -2026 в хорошей форме – при этом хотел избежать встреч с «Реалом». «Милан» же не отобрался в ЛЧ , и в то же время намерен реабилитироваться за недавний провал.

Самое важное – хорват будет играть в команде довольно важную роль. В межсезонье «россонери» возглавил Массимилиано Аллегри. Итальянец несистемный тренер, который делает ставку на креатив исполнителей в центре поля. Логичное следствие – в центральной оси ему футболисты-виртуозы, которые будут принимать нетривиальные решения и тащить игру на индивидуальном мастерстве. Если не возникнет форс-мажоров, как с Погба после возвращения в «Юве», Лука станет важнейшим элементом в «Милане» Аллегри – такой шаг способен мощно продвинуть клуб в таблице.

Предстоит очень тяжёлый сезон

Но всё это – воздушные замки, не учитывающие подводных камней. «Милан» в кризисном положении – ситуация не изменилась. С Фонсекой ошиблись, Консейсау не принёс результат – и теперь в клуб пришёл специалист, который давно не показывал внятных результатов. Пик Аллегри остался в середине 2010-х, когда менеджер играл с «Юве» в финале ЛЧ . После возвращения к туринцам всё пошло не по плану – вылетел Погба, у команды просто не было плеймейкеров. «Бьянконери» откровенно мучались.

На следующий год – погоня за «Интером» в борьбе за титул. И даже тут «старая синьора» оказалась нестабильна. После поражения от лидера во втором круге «Юве» просто бросил играть – упустил вторую строчку и отпустил «Интер» на 23 очка. Такое назначение пока не сулит «Милану» ничего хорошего.

Неоднозначный выбор тренера расшатывает ситуацию – а ещё хуже делает угроза потери Тиджани Рейндерса. Голландец стал ведущим игроком «россонери» на этой позиции, делал погоду при владении. А теперь за ним пришёл «Ман Сити», отпустивший Кевина де Брюйне в «Наполи». Денег у «горожан» достаточно, трансфер – вопрос времени.

Даже при том, что теперь у «Милана» есть элитный хавбек Лука Модрич и надежда на его химию с Аллегри, нет никаких гарантий, что команда будет прогрессировать. Куда вероятнее, что текущий сезон сложится для клуба ещё тяжелее.