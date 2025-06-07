Мбаппе: «ПСЖ заслуженно выиграл Лигу чемпионов»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о победе ПСЖ в Лиге чемпионов.
Я был в Марокко. Я смотрел матч в Марракеше. Там были я, мой двоюродный брат и несколько друзей. Телевизор был довольно большим. Я был счастлив, я думаю, они этого заслужили. У них было так много лет борьбы за трофей. Они были лучшей командой в Европе. Я не помню финала, в котором выиграли со счетом 5:0; это было на 100% заслуженно.
То как Месси презирали за его наплевательское отношение к играм в Лиге Чемпионов вошло в историю. Как его проклинали фанаты ПСЖ, как он плевал на них в ответ и продолжал играть как на тренировке - только ради денег шейхов, ради которых он жил всю свою жизнь.
И как играя помойно и презренно, уехав уже в США и продолжая там играть так же - получил золотой мяч... За бред своего убогого имени. Это было незабываемо. Никто не забудет.
То как Месси презирали за его наплевательское отношение к играм в Лиге Чемпионов вошло в историю. Как его проклинали фанаты ПСЖ, как он плевал на них в ответ и продолжал играть как на тренировке - только ради денег шейхов, ради которых он жил всю свою жизнь.
И как играя помойно и презренно, уехав уже в США и продолжая там играть так же - получил золотой мяч... За бред своего убогого имени. Это было незабываемо. Никто не забудет.