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Мбаппе: «ПСЖ заслуженно выиграл Лигу чемпионов»

вчера, 13:42

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о победе ПСЖ в Лиге чемпионов.

Я был в Марокко. Я смотрел матч в Марракеше. Там были я, мой двоюродный брат и несколько друзей. Телевизор был довольно большим. Я был счастлив, я думаю, они этого заслужили. У них было так много лет борьбы за трофей. Они были лучшей командой в Европе. Я не помню финала, в котором выиграли со счетом 5:0; это было на 100% заслуженно.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 22:49, ред.
Если бы не подписание Месси, который клялся что идет в ПСЖ только ради победы в ЛЧ - у Мбаппе была бы пара кубков уже.
То как Месси презирали за его наплевательское отношение к играм в Лиге Чемпионов вошло в историю. Как его проклинали фанаты ПСЖ, как он плевал на них в ответ и продолжал играть как на тренировке - только ради денег шейхов, ради которых он жил всю свою жизнь.
И как играя помойно и презренно, уехав уже в США и продолжая там играть так же - получил золотой мяч... За бред своего убогого имени. Это было незабываемо. Никто не забудет.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 19:25
ПСЖ спел песню Стаса Михайлова: "Без тебя, без тебя"!
Lewa2708
Lewa2708 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:43
Да скорее он сам пересидел в ПСЖ, он бы уже выиграл минимум два ЛЧ с Реалом
a8e5jrmu9ha4
a8e5jrmu9ha4
вчера в 14:02
Да счёт финала всё сказал!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:57
Неизвестно, дошел бы ПСЖ до финала, играй за Париж Мбаппе. Все что случилось, к лучшему. Фраецуз играет в клубе мечты. ПСЖ выиграл лигу чемпионов. Все довольны...ну кроме Интера.
rufunt
rufunt
вчера в 13:50
Да не выплатят они тебе долг по зп, можно не лицемерить.
shlomo
shlomo
вчера в 13:45
Вот так... не дотерпел черапашка один годик.... а мог бы выиграть ЛЧ.
Гость
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