Мбаппе: «ПСЖ заслуженно выиграл Лигу чемпионов»

Нападающий «Реала» высказался о победе ПСЖ в Лиге чемпионов.

Я был в Марокко. Я смотрел матч в Марракеше. Там были я, мой двоюродный брат и несколько друзей. Телевизор был довольно большим. Я был счастлив, я думаю, они этого заслужили. У них было так много лет борьбы за трофей. Они были лучшей командой в Европе. Я не помню финала, в котором выиграли со счетом 5:0; это было на 100% заслуженно.