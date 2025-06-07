Любимчик Гвардиолы нашёл идеальную команду. Ключевой игрок «Ман Сити» уходит к чемпионам Италии

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вчера, 12:56

Поможет в борьбе с «Интером».

Шейхи хотели удержать Кевина – но уже не в «Сити»

Вопрос о будущем лидера «Манчестер Сити» встал уже давно – и давно было ясно, что в стане «горожан» нет единого мнения по этому поводу. КДБ стал системообразующим элементом для Гвардиолы – это факт. При этом бельгийцу уже 33 года и тянуть темп Премьер-лиге в купе с боями Лиги чемпионов всё тяжелее – это тоже факт.

Этот вопрос, может, и не был бы таким острым – возрастной лидер раздевалки всегда кстати. Но в минувшем сезоне «Сити» едва не развалился и столкнулся с необходимостью омоложения. Родри выбыл с крестами – и «горожане» вспомнили, что в центральной оси у них 33-летний КДБ, 33-летний Илкай Гюндоган, 31-летний Матео Ковачич. И это ещё только центр поля – а ведь можно вспомнить Бернарду Силву, Джона Стоунза, 30-летнего Натана Аке, 34-летнего Кайла Уокера.

Команда значительно сбавила – итоговое место в топ-3 никак не сглаживает кошмарную игру на длительной дистанции. Логично, что на этом фоне в «Сити» задумались, что делать с возрастными футболистами.

И изначально рассматривался вариант, при котором де Брюйне покинет клуб – но останется в структуре холдинга – компании принадлежат клубы «Мельбурн Сити», «Нью-Йорк Сити», «Монтевидео Сити Торке», «Труа», «Мумбаи Сити», «Ломмела», «Палермо», «Баия», есть своя доля в «Жироне», «Шэньчжэнь Пэн Сити» и «Йокогаме Ф. Маринос».

Пеп не стал бороться за Вирца – уже есть вариант замены бельгийца

Минувшей зимой «Ман Сити» уже занялся омоложением состава – подписал в центр обороны Виктора Рейса и Абдукодира Хусанова (19 и 20 лет соответственно на момент перехода). В центр поля приобрели Нико Гонсалеса из «Порту» – при этом было ясно, что клубу необходимы топ-сделки. Воспитанник «Барсы» – это, конечно, хорошо. Только он не способен дать того же качества, что де Брюйне или травмированный Родри, а ведь ещё нужна альтернатива Гюндогану и Ковачичу.

При этом летом на рынок выходил Флориан Вирц – главный талант поколения в Германии. Полузащитник уже сформировался как лидер «Байера» и показал свою стабильность, на исполнителя претендовали «Бавария» и «Реал». В итоге хавбек достался «Ливерпулю за астрономические 150 миллионов евро. Показательно, то из этой трансферной саги „горожане“ вышли одни из первых – по слухам, в клубе посчитали, что Флориан стоит слишком дорого.

В то же время „горожане“ почти оформили более экономичную сделку на эту позицию – с „Миланом“ договариваются о переходе Тиджани Рейндерса. Стороны близки к согласованию компенсации в размере 57 млн евро, легко выполнимые бонусы могут увеличить сумму до 65 миллионов, а труднодостижимые – до 70 миллионов.

Учитывая универсальность Рейндерса, он должен быстро вписаться в систему Гвардиолы. Вдобавок его напарниками будут Гонсалес и Родри – это уже повышает уровень сыгранности. Функционал КДБ они смогут равномерно распределить между собой.

Де Лаурентис делает всё, чтобы удержать тренера-чемпиона

Кевину не оставалось ничего, кроме как согласиться с решением „горожан“. Для бельгийца это лето могло оказаться довольно тяжёлым. Несмотря на былые заслуги, клубы бы с осторожностью рассматривали его кандидатуру – вполне вероятно, что в итоге хавбеку пришлось бы уехать на футбольную пенсию в МЛС или Саудовскую Аравию, просто чтобы не затягивать вопрос с подготовкой.

В этом плане удачно на выход КДБ на рынок наслоилась ситуация в „Наполи“. Неаполитанцы только стали чемпионами Италии – и сразу пошли слухи об угрозе ухода Антонио Конте. Ранее им заинтересовался „Юве“, который расписался в собственной ошибке с выбором Мотты. „Наполи“ даже присмотрелся к Массимилиано Аллегри – тренерская рокировка была всё ближе.

Аурелио Де Лаурентис не хотел, чтобы повторилась ситуация со Спаллетти – и активизировался в переговорах. Антонио как тренеру-чемпиону важно, чтобы и команда, и руководство были с ним на одной волне. Функционер в итоге договорился с менеджером об увеличении зарплаты при сохранении прежней структуры контракта, но самое важное – Конте пообещали амбициозный план на трансферном рынке и долгосрочную стратегию.

Подписание КДБ в такой конфигурации – действие, которое подкрепляет эти обещания. Полузащитник способен стать системообразующим элементом команды – может быть и опорой для более молодых футболистов. Судя по всему, Антонио всё же остаётся

Привлекательный проект, шанс продлить футбольную молодость

Для Кевина это отличная сделка. Прежде всего потому, что он смог продлить футбольную молодость – как ни посмотри, а отправляться на пенсию ему рановато. Вдобавок это не какой-то маленький клуб, как „Севилья“, „Жирона“ и т.п. Неаполитанцы недавно взяли Серию А – причём сделали это в гонке с „Интером“, финалистом Лиги чемпионов. У клуба есть тренер с огромными амбициями, который выстраивает команду под себя – и мощный состав, кто-то из игроков вообще застал прошлый титул (ещё со Спаллетти).