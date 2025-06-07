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Гендиректор «Сассуоло» выразил опасения по поводу доминирования топ-клубов

вчера, 10:54

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали выразил сомнения по поводу господства богатых клубов в будущем.

Серия А сильно изменилась по сравнению с ситуацией два года назад. Нашему клубу не стоит ориентироваться на сильнейшие команды. Цены на футболистов значительно возросли. Мне не нравится, что некоторые клубы готовы инвестировать 25 миллионов евро в Индзаги — это негативно сказывается на футболе. У меня есть опасения, что в будущем футбол будет в основном под контролем нескольких крупных клубов — шести или семи. Не уверен, как будут развиваться остальные команды.

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a32erfymvbay
a32erfymvbay
вчера в 11:55
Нужно как-то приспосабливаться к новым реалиям времени.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:16
А два года назад Сассуоло прям титул за титулом брал....))
Смешные они...капиталисты эти...сами придумали "у кого деньги тот и заказывает музыку"....а потом сидят ноют, плачут...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:16
Истину глаголит Джованни.... денег нет и футбола нет, а тем более результатов.
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