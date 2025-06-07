Гендиректор «Сассуоло» выразил опасения по поводу доминирования топ-клубов

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали выразил сомнения по поводу господства богатых клубов в будущем.
Серия А сильно изменилась по сравнению с ситуацией два года назад. Нашему клубу не стоит ориентироваться на сильнейшие команды. Цены на футболистов значительно возросли. Мне не нравится, что некоторые клубы готовы инвестировать 25 миллионов евро в Индзаги — это негативно сказывается на футболе. У меня есть опасения, что в будущем футбол будет в основном под контролем нескольких крупных клубов — шести или семи. Не уверен, как будут развиваться остальные команды.
Смешные они...капиталисты эти...сами придумали "у кого деньги тот и заказывает музыку"....а потом сидят ноют, плачут...
Смешные они...капиталисты эти...сами придумали "у кого деньги тот и заказывает музыку"....а потом сидят ноют, плачут...