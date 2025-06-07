Николич может уйти с поста главного тренера ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич может возглавить АЕК.
По информации источника, греческий клуб планирует выкупить последний год контракта сербского специалиста с московским клубом за 600 тысяч евро, что соответствует сумме отступных.
Основными причинами возможного ухода тренера из ЦСКА являются отсутствие семьи рядом и возможность выступать в еврокубках.
Хозяева АЕК засуетились: последние 5 матчей в чемпионате команда проиграла, хотя идёт на 2-м месте. Вот и ищут быстро и подешевле, хотя, как смотреть...
Хозяева АЕК засуетились: последние 5 матчей в чемпионате команда проиграла, хотя идёт на 2-м месте. Вот и ищут быстро и подешевле, хотя, как смотреть...
ДОБРОСОВЕСТНО )) прочитал ВСЕ комментарии под этой "новостью".
У меня другое мнение.
А не кажется ли Вам, коллеги-болелы, что слухи об уходе Николича в АЕК - просто ВБРОС его агента с целью "расшевелить" руководство ФК ЦСКА переподписать с Марко контракт на очень и очень улучшенных условиях, и агенту ещё что-то перепало "от барских щедрот" )?
Что, ТАКОГО не было никогда?
Было!
И не раз, и не два было.
Обычная практика.
Ещё дополню:
"Как сообщает Gazzetta.gr, у тренера ЦСКА и греческого клуба есть УСТНОЕ соглашение"
))
Хреки и агент Николича - они такие хвантазёры...
ДОБРОСОВЕСТНО )) прочитал ВСЕ комментарии под этой "новостью".
У меня другое мнение.
А не кажется ли Вам, коллеги-болелы, что слухи об уходе Николича в АЕК - просто ВБРОС его агента с целью "расшевелить" руководство ФК ЦСКА переподписать с Марко контракт на очень и очень улучшенных условиях, и агенту ещё что-то перепало "от барских щедрот" )?
Что, ТАКОГО не было никогда?
Было!
И не раз, и не два было.
Обычная практика.
Ещё дополню:
"Как сообщает Gazzetta.gr, у тренера ЦСКА и греческого клуба есть УСТНОЕ соглашение"
))
Хреки и агент Николича - они такие хвантазёры...
а если все же уйдет...ну и ладно!
давно хочу посмотреть на игнаша или гусева у руля нашей команды. гусев, наверное, даже приоритетнее - он эту всю молодежь нашу как облупленную знает.
а что николич принес я пока не вижу.команда у нас и так крепкая была,просто в центре до зимы зделлар играл,а теперь кисляк.а я давно говорил,что нам просто нужен опорник хороший.
в нападении как были беззубыми,так и остались.и вот тут уже вина как раз тренера.конечно можно сетовать на нападающих,что не используют моменты... но проблема в том,что этих моментов за матч чаще всего можно по пальцам одной руки пересчитать...при таком количестве шансов,сложно винить нападающих...
а если все же уйдет...ну и ладно!
давно хочу посмотреть на игнаша или гусева у руля нашей команды. гусев, наверное, даже приоритетнее - он эту всю молодежь нашу как облупленную знает.
а что николич принес я пока не вижу.команда у нас и так крепкая была,просто в центре до зимы зделлар играл,а теперь кисляк.а я давно говорил,что нам просто нужен опорник хороший.
в нападении как были беззубыми,так и остались.и вот тут уже вина как раз тренера.конечно можно сетовать на нападающих,что не используют моменты... но проблема в том,что этих моментов за матч чаще всего можно по пальцам одной руки пересчитать...при таком количестве шансов,сложно винить нападающих...
Что не играть в еврокубках с ЦСКА....Что играть в еврокубках с АЕКом - одно и то же...
Что не играть в еврокубках с ЦСКА....Что играть в еврокубках с АЕКом - одно и то же...