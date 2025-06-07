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Николич может уйти с поста главного тренера ЦСКА

вчера, 08:21

Главный тренер ЦСКА Марко Николич может возглавить АЕК.

По информации источника, греческий клуб планирует выкупить последний год контракта сербского специалиста с московским клубом за 600 тысяч евро, что соответствует сумме отступных.

Основными причинами возможного ухода тренера из ЦСКА являются отсутствие семьи рядом и возможность выступать в еврокубках.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 15:29
АЕК предлагает контракт на 2 года и 2 ляма евро за сезон.
Хозяева АЕК засуетились: последние 5 матчей в чемпионате команда проиграла, хотя идёт на 2-м месте. Вот и ищут быстро и подешевле, хотя, как смотреть...
протон
протон
вчера в 14:26
Казалось бы, только-только все наладилось, и тут на тебе.
Vilar
Vilar ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:56
Я в курсе, только сейчас он мячи качает. А так вместе с братом за штурвал и в пердив.))
war4ar
war4ar
вчера в 13:40
Да не хотят иностранцы тут по факту ни играть , ни тренировать, только быстрые деньги их манят. За чем все это нужно сейчас? Покупаешь условного бразильца за 30 млн , что бы он в следующем сезоне начал ныть что хочет в другую лигу или домой? Пока нету международных матчей нужен полный лимит на тренеров и иностранцев, сокращение зарплат для россиян. Все эти станковичи николичи и иже с ними при первой же возможности , тем более если покажут тут результат, моментально свалят, и все придётся начинать сначала. Это при том что изначально успешные иностранные функционеры , менеджеры , тренера да и игроки сюда на данный момент не поедут. Получается мы реанимируем и делаем карьеру всяким варягам за свой счёт.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:35
Рыба ищет где глубже, а человек ...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:14
Свято место пусто не бывает. Придёт другой, делов-то.
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:39, ред.
"По информации источника,..."

ДОБРОСОВЕСТНО )) прочитал ВСЕ комментарии под этой "новостью".
У меня другое мнение.
А не кажется ли Вам, коллеги-болелы, что слухи об уходе Николича в АЕК - просто ВБРОС его агента с целью "расшевелить" руководство ФК ЦСКА переподписать с Марко контракт на очень и очень улучшенных условиях, и агенту ещё что-то перепало "от барских щедрот" )?
Что, ТАКОГО не было никогда?
Было!
И не раз, и не два было.
Обычная практика.

Ещё дополню:

"Как сообщает Gazzetta.gr, у тренера ЦСКА и греческого клуба есть УСТНОЕ соглашение"

))
Хреки и агент Николича - они такие хвантазёры...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 11:38
Для начала Алексею Березуцкому надо уйди из ЦСКА, что бы вернутся, но вы видать не в курсе.
Датак
Датак
вчера в 11:13, ред.
слышал,что это карпова новость.ну такое себе ему доверять...
а если все же уйдет...ну и ладно!
давно хочу посмотреть на игнаша или гусева у руля нашей команды. гусев, наверное, даже приоритетнее - он эту всю молодежь нашу как облупленную знает.
а что николич принес я пока не вижу.команда у нас и так крепкая была,просто в центре до зимы зделлар играл,а теперь кисляк.а я давно говорил,что нам просто нужен опорник хороший.
в нападении как были беззубыми,так и остались.и вот тут уже вина как раз тренера.конечно можно сетовать на нападающих,что не используют моменты... но проблема в том,что этих моментов за матч чаще всего можно по пальцам одной руки пересчитать...при таком количестве шансов,сложно винить нападающих...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:49
Чушь какая то....
Что не играть в еврокубках с ЦСКА....Что играть в еврокубках с АЕКом - одно и то же...
Vilar
Vilar
вчера в 10:40
Братья березуцкие вернуться, ура! Слава ЦСКА!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 10:33
А ведь в новом сезоне бороться за самые высокие места по силе армейцам.Не во время все это.
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:25, ред.
К Марко претензий 0. Тренер наемный рабочий и обвинять его нельзя Задача руководства его удержать. Значит ничего дельного не пообещали тренеру после шикарного сезона. И контракт не продлен с Марко, по которому остался год, чтобы чувствовать себя защищённым. Станковича даже Спартак продлили, который провалил сезон с треском, имея такой состав, Семака продлили контракт до 2030 года который остался на юбилей клуба без трофеев , а мы тренера классного не продлили ещё. Плюс зная наше руководство, нельзя исключать, что после классного сезона ничему ему не пообещали в плане усиления. Будем ждать официальных заявлений от клуба и Николича.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:11, ред.
После ознакомления с задачами команды на новый сезон, Николич понял, что надо распрягать телегу и без седла, "верхом" драпать куда угодно...)
kzt27yekqf7m
kzt27yekqf7m
вчера в 10:00
Причины очень весомые, тем более есть варианты дальнейшей работы, понять можно, теперь всё зависит от его решения
86qam6t48u7q
86qam6t48u7q
вчера в 09:33
-Ичи начинают разбегаться.
Байкал-38
Байкал-38 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 09:18
Мостовой, Бубнов, Ловчев...
YNWA
YNWA
вчера в 08:54
В АЕК собрался.
ABir
ABir
вчера в 08:38
Отступные - совсем копейки, может действительно уйти.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:25
Счастливого пути и удачи в дальнейшем !
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:24
В Росси есть другие тренеры
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