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Сон поблагодарил Постекоглу за работу в «Тоттенхэме»

вчера, 12:00

Вингер «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин поблагодарил бывшего главного тренера «шпор» Анге Постекоглу за успешный сезон.

Лондонский клуб уволил австралийского специалиста по итогам сезона, в котором команда заняла 17-е место в АПЛ, но при этом смогла выиграть Лигу Европы.

Вы изменили направление нашего клуба. С первого дня вы верили в себя и в нас, ни на мгновение не сомневаясь, даже когда другие терялись в сомнениях. Ваш подход подарил клубу незабываемый вечер, который останется в истории на долгие годы. Эти воспоминания будут с нами всю жизнь.

Вы доверили мне носить капитанскую повязку, что стало одним из самых значимых достижений в моей карьере. Это невероятная привилегия — учиться у вас. Благодаря вашему влиянию я стал лучше как футболист и как человек. Анге Постекоглу, вы навсегда останетесь легендой «Тоттенхэма».

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Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:22
Спас от вылета)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:06
Анге тяжело вздохнув - "Ну хоть кто то спасибо сказал"...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:55
Видать за семнадцатое место в АПЛ ☝️😜
Гость
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