Сон поблагодарил Постекоглу за работу в «Тоттенхэме»

Вингер «Тоттенхэма» поблагодарил бывшего главного тренера «шпор» за успешный сезон.

Лондонский клуб уволил австралийского специалиста по итогам сезона, в котором команда заняла 17-е место в АПЛ , но при этом смогла выиграть Лигу Европы.

Вы изменили направление нашего клуба. С первого дня вы верили в себя и в нас, ни на мгновение не сомневаясь, даже когда другие терялись в сомнениях. Ваш подход подарил клубу незабываемый вечер, который останется в истории на долгие годы. Эти воспоминания будут с нами всю жизнь.

Вы доверили мне носить капитанскую повязку, что стало одним из самых значимых достижений в моей карьере. Это невероятная привилегия — учиться у вас. Благодаря вашему влиянию я стал лучше как футболист и как человек. Анге Постекоглу, вы навсегда останетесь легендой «Тоттенхэма».