«Зенит» намерен приобрести Жерсона за 25 млн евро после КЧМ-2025

«Зенит» выразил заинтересованность в подписании центрального полузащитника «Фламенго» Жерсона после Клубного чемпионата мира.
«Сине-бело-голубые» также рассматривают возможность выплаты отступных в размере 25 млн евро за футболиста.
В феврале этого года клуб уже достиг предварительной договорённости о трансфере Жерсона за 29 млн евро — сделка была на завершающей стадии, однако игрок предпочёл продолжить переговоры о продлении контракта с «Фламенго». В итоге соглашение было продлено до 2030 года.
НО : надо в первую очередь косячного Алипа убирать и СРОЧНО искать гл .тренера .....этот травоядный физрук уже достал....
Выезжаем только на индивидуальном мастерстве- тренерской мысли -НОЛЬ!!!
НО : надо в первую очередь косячного Алипа убирать и СРОЧНО искать гл .тренера .....этот травоядный физрук уже достал....
Выезжаем только на индивидуальном мастерстве- тренерской мысли -НОЛЬ!!!
Халк, Малком... Выписывались как через "АзоН" - сегодня заявка - завтра уже торчит из бандероли...) Конечно и прейскурант был другой!
А вообще Зенит собирается достойно, по чемпионски встретить долгожданный юбилей или так и будем откладывать на "завтра"!?)
Если "Да", то надо брать солидных потомков галерного флота!
Халк, Малком... Выписывались как через "АзоН" - сегодня заявка - завтра уже торчит из бандероли...) Конечно и прейскурант был другой!
А вообще Зенит собирается достойно, по чемпионски встретить долгожданный юбилей или так и будем откладывать на "завтра"!?)
Если "Да", то надо брать солидных потомков галерного флота!
Июнь-июль?
Пральна!
Как раз цены на газ для населения повысятся, тогда и можно брать.
Всё окупится с лихвой: народ оплатит. )
Июнь-июль?
Пральна!
Как раз цены на газ для населения повысятся, тогда и можно брать.
Всё окупится с лихвой: народ оплатит. )
По информации источника, если сине-бело-голубые сделают это, а бразильский футболист согласится на предложенные условия по заработной плате, то руководство красно-чёрных не сможет помешать его переходу за 25 млн.
Но там свои мутки....Вендел в сделке...плюс 5 млн....короче есть 400 относительно честных способа отбора бразильских игроков з тамошних клубов...и Зенит несомненно их применит...
По информации источника, если сине-бело-голубые сделают это, а бразильский футболист согласится на предложенные условия по заработной плате, то руководство красно-чёрных не сможет помешать его переходу за 25 млн.
Но там свои мутки....Вендел в сделке...плюс 5 млн....короче есть 400 относительно честных способа отбора бразильских игроков з тамошних клубов...и Зенит несомненно их применит...