«Зенит» намерен приобрести Жерсона за 25 млн евро после КЧМ-2025

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вчера, 09:02

«Зенит» выразил заинтересованность в подписании центрального полузащитника «Фламенго» после Клубного чемпионата мира.

«Сине-бело-голубые» также рассматривают возможность выплаты отступных в размере 25 млн евро за футболиста.

В феврале этого года клуб уже достиг предварительной договорённости о трансфере Жерсона за 29 млн евро — сделка была на завершающей стадии, однако игрок предпочёл продолжить переговоры о продлении контракта с «Фламенго». В итоге соглашение было продлено до 2030 года.