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«Зенит» намерен приобрести Жерсона за 25 млн евро после КЧМ-2025

вчера, 09:02

«Зенит» выразил заинтересованность в подписании центрального полузащитника «Фламенго» Жерсона после Клубного чемпионата мира.

«Сине-бело-голубые» также рассматривают возможность выплаты отступных в размере 25 млн евро за футболиста.

В феврале этого года клуб уже достиг предварительной договорённости о трансфере Жерсона за 29 млн евро — сделка была на завершающей стадии, однако игрок предпочёл продолжить переговоры о продлении контракта с «Фламенго». В итоге соглашение было продлено до 2030 года.

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Все комментарии
Sertynoda3
Sertynoda3
вчера в 13:53
Замена Вендалу- это хорошо!
НО : надо в первую очередь косячного Алипа убирать и СРОЧНО искать гл .тренера .....этот травоядный физрук уже достал....
Выезжаем только на индивидуальном мастерстве- тренерской мысли -НОЛЬ!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:45
Что то Зенит мельчит...)
Халк, Малком... Выписывались как через "АзоН" - сегодня заявка - завтра уже торчит из бандероли...) Конечно и прейскурант был другой!
А вообще Зенит собирается достойно, по чемпионски встретить долгожданный юбилей или так и будем откладывать на "завтра"!?)
Если "Да", то надо брать солидных потомков галерного флота!
Хэппи МИЛФ
Хэппи МИЛФ ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 13:44
Цены на топливо на Лукойле такие, что и Спартак ваш не бедствует
lotsman
lotsman
вчера в 12:32
Если это действительная информация, то будет не плохая замена Венделу.
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:43, ред.
Когда там этот клубный чемпионат мира?
Июнь-июль?
Пральна!
Как раз цены на газ для населения повысятся, тогда и можно брать.
Всё окупится с лихвой: народ оплатит. )
Capral
Capral
вчера в 10:46
Пока Семак в Зените- никто и ничего не поможет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 10:20, ред.
Сказано же отступные...
По информации источника, если сине-бело-голубые сделают это, а бразильский футболист согласится на предложенные условия по заработной плате, то руководство красно-чёрных не сможет помешать его переходу за 25 млн.

Но там свои мутки....Вендел в сделке...плюс 5 млн....короче есть 400 относительно честных способа отбора бразильских игроков з тамошних клубов...и Зенит несомненно их применит...
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 10:19
Потому что он продлил контракт с Фламенго, где вписали отступные 25 млн.
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:57
На замену Венделу, но с чего они взяли что за 25млн они его купят, если за 29 не удалось?
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:35
дуракам закон не писан как у нас говорят!
drug01
drug01
вчера в 09:20
Зенит плохих игроков не берет!!!
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