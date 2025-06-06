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Фабрегас поздравил жену с 50-летием, Холанд нашёл лобстеров. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 19:07
Фабрегас с женой | Холанд
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Фабрегас поздравил жену с 50-летием, Холанд нашёл лобстеров. Как футболисты провели эту неделю

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Фабрегас поздравил жену с 50-летием, Холанд нашёл лобстеров. Как футболисты провели эту неделю

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Все комментарии
RomarioBrazil
RomarioBrazil
сегодня в 17:07
Одни куколды и оленяки
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:13
Это "борода" Его вообше то
протон
протон
вчера в 23:12
У Эдерсона супруга красивая. Красивые ноги у неё.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:05
Косметика еще ладно, но пластика убивает натуру женщины ее ипостась как природное создание.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 22:44
Увы..., но это так, мну бы уточнил, косметика стала лучшим другом бриллиантов))
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:41
Прошло то время, когда лучшими друзьями девушек были бриллианты. Теперь это косметика и пластика.

Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:54
Автору спасибо - обещание держит железно - собакенов) нашёл!
Замечательно, Евгений..., слов нет, такие наши меньшие друзья хорошие!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:51
Самый лучший блог!

Отпишусь позже)
Рефери
Рефери ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:23
спасибо, поправили
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:13
Это же вроде Жоржиньо с женой, а не Хаверц 😂
Немец ещё год назад женился
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:45
У Эрлинга в венах ещё течёт "кровь викингов" - соответственно и домашние животные своеобразные...)))
протон
протон
вчера в 19:12
Не скажешь, что жена Фабрегаса старше мужа на 12 лет.
Гость
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