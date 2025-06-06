Фабрегас поздравил жену с 50-летием, Холанд нашёл лобстеров. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Юлиан Дракслер женился.
Пепе теперь регулярно катается на велосипеде.
Эрлинг Холанд сфотографировался с лобстерами.
Джейми Каррагер сходил на свадьбу.
В прошлом выпуске нас попросили добавить фото и видео, на которых футболисты проводят время со своими собаками. Вот подборка по вашим заявкам:
Сеск Фабрегас поздравил жену с 50-летием. Недавно тренера не отпустили в топ-клуб.
Свадьбу сыграл и уже бывший полузащитник «Арсенала» Жоржиньо.
Эдерсон с женой решили поплавать и позагорать.
Девушка дня. Супруга Тибо Куртуа.
Стиляга дня. Эдуардо Камавинга.
Поль Погба почти как мы на даче в ванной в огороде, но тут уровень выше, конечно.
Давид де Хеа отправился в Диснейленд.
Кака с сыном сходили на финал Лиги чемпионов. Тут ДНК-тест точно не нужен.
Пепе Рейна после завершения карьеры решил поиграть в гольф.
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев показал, как пьет пиво и бегает в отпуске.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных — старайтесь расслабиться умеренно, берите пример с Риккардо Калафьори.
Замечательно, Евгений..., слов нет, такие наши меньшие друзья хорошие!
Замечательно, Евгений..., слов нет, такие наши меньшие друзья хорошие!
Отпишусь позже)
Отпишусь позже)
Немец ещё год назад женился
Немец ещё год назад женился