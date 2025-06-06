Фабрегас поздравил жену с 50-летием, Холанд нашёл лобстеров. Как футболисты провели эту неделю

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вчера, 19:07

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

женился.

теперь регулярно катается на велосипеде.

сфотографировался с лобстерами.

сходил на свадьбу.

В прошлом выпуске нас попросили добавить фото и видео, на которых футболисты проводят время со своими собаками. Вот подборка по вашим заявкам:

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поздравил жену с 50-летием. Недавно тренера не отпустили в топ-клуб.

Свадьбу сыграл и уже бывший полузащитник «Арсенала» Жоржиньо.

с женой решили поплавать и позагорать.

Девушка дня. Супруга .

Стиляга дня. .

почти как мы на даче в ванной в огороде, но тут уровень выше, конечно.

отправился в Диснейленд.

с сыном сходили на финал Лиги чемпионов. Тут ДНК-тест точно не нужен.

после завершения карьеры решил поиграть в гольф.

Защитник «Динамо» показал, как пьет пиво и бегает в отпуске.

На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных — старайтесь расслабиться умеренно, берите пример с .