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Сборные России и Нигерии не выявили победителя в товарищеском матче

вчера, 21:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче (1:1).

На 27-й минуте российская команда вышла вперёд после автогола Семи Аджайи. Представители Африки отыгрались на 71-й усилиями Толуваласе Арокодаре.

Подопечные Валерия Карпина прервали победную серию, которая насчитывала 8 матчей. Также завершилась «сухая» серия россиян.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 03:16, ред.
Ну вот супер вратарь, потому и сидит на лавке, а сборная играла хорошо
ABir
ABir
сегодня в 02:19
Получается, что Россия сама не забила не одного, не себе не соперникам.
протон
протон ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 02:05
Думаю после игры ПСЖ начали искать замену основному.
Знатог
Знатог
сегодня в 00:49
Нигерийцы забили 2 гола, росияне ни одного. Ну ниче, зато у Сафонова голевая передача.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Tolik33387 (раскрыть)
вчера в 23:49
Адьёс.
Tolik33387
Tolik33387 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 23:47
ну судя по твоим прошлым комментам ты за Максименко топишь, удачи. Вперед и с песней
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:45
Таких как Дасаев сейчас нет. Но, что объединяет Матвея и Дасаева- это любовь к понтам. И Дасаев любил сыграть на публику, и Матвей. Ведь фраза В.Н.Маслаченко "Cыграть для Комсомольской Правды"- пошла именно после игры Дасаева...)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:41
Это не то слово!!! И не случайно, на молодежном ЧЕ в 1976г., он стал лучшим игроком турнира!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Tolik33387 (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
Это ты мне начал писать, вступаясь за днаря сафона. А потом ещё и его ученика Агкацева приплёл, который такое же дно.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:40
Согласен с тобой Виктор! Владимир это как грится штучный товар! Он не только мог сыграть в защите на любой позиции , но и середине
Tolik33387
Tolik33387 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 23:39
Ну если ты не можешь предоставить Фамилии, то с тобой не о чем разговаривать
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Tolik33387 (раскрыть)
вчера в 23:37
Твоему сафону до Румы, как до луны. Вечно на скамейке сидеть и конкурировать за место второго/третьего вратаря команды.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:34
Джанлуиджи - ШТУЧНЫЙ голкипер.
Таких очень мало делают.
Сафонов ПОКА - просто хороший вратарь.
Если перейдёт в разряд ШТУЧНЫХ, буду за него рад. )
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Tolik33387 (раскрыть)
вчера в 23:33
Если для тебя какой-то третьесортный Агкацев лучший кипер, то не вижу смысла тебя в этом разубеждать.
Tolik33387
Tolik33387 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 23:32
я вопрос задал, назови лучшего кипера в РФ ???
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:31
Я как раз не осуждаю Сафонова за этот ляп. В целом, он сыграл неплохо, и что особенно важно- смело на выходах, что вообще редкость для теперешних, даже европейских вратарей. Но конечно, он еще- точно не Доннарумма.)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:25
Сейчас о таких игроках можно только мечтать!!! Я уже не говорю про Блоху, Онищенко, Мунтяна или Колотова. Но лучшим универсалом советского футбола, на мой взгляд- был В.Бессонов!!!
Capral
Capral ответ Tolik33387 (раскрыть)
вчера в 23:22
Ну как раз сыгранность была, а ошибка Сафонова- это случай, неприятность, но надо принять как есть. Мне понравилась, как Россия комбинировала. У Нигерии это не просматривалось так очевидно. Возможно, в клубах сыгранность больше, оно и понятно. Конечно, если брать всю команду в сборную, по примеру Лобановского, то да, сыгранность будет и в сборной...
Tolik33387
Tolik33387
вчера в 23:21
Вот Вам и Доннарума, трёшечку отхватил, а Вы Сафонова гнобите, а ведь тоже ПСЖ
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Tolik33387 (раскрыть)
вчера в 23:20
О каком Краснодаре ты говоришь???
Наигровка?
Твой сафон не раз совершал привозы в РПЛ, играя ногами.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:19
Вот и я про то
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:18
Привет, Володя!!!
Да, это точно- на вкус и цвет образца нет. Я не знаю, на сколько предельно ответственно подошли к игре нигерийцы, но мне их игра понравилась, во всяком случае не было такого избиения, как с предыдущими соперниками. И Россия сыграла неплохо. Если придираться, то всегда можно найти ошибки, но ведь были в игре и положительные моменты, и не мало...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:16
Дык с такими крайними защитниками как Толя Демьяненко или полузащитниками Рац Яковенко Яремчук грех было быстро не играть))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:12
А в те годы многие вратари выбивали мяч ногой- Рудаков, Пильгуй, Зарапин...
Но киевляне играли преимущественно длинными передачами, забросами и навесами, поэтому трудно однозначно квалифицировать игру Лобановского. Но надо признать, что все три Динамо Лобана играли в разный футбол, в разные схемы. Общее, было всегда только одно- силовой и атлетичный футбол.
Tolik33387
Tolik33387 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:10
все равно я считаю, любая клубная команда играет ПОИДЕЕ лучше чем сборная. Если б защитник спустился ниже во время паса к вратарю как делают в Краснодаре, гола не было. У каждого клуба своя наигровка, а в сборной, это сборная солянка, никакой особо сыгранности, что мы и увидели.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:10
Приветствую Виктор! Лишний раз убеждаюсь что нам не угодишь! Когда играли с условными Гренадами , то визг стоял с кем играем!Не поливал 62ом только ленивый! Сейчас сыграли с хорошей сборной и неплохо вроде , то опять блин не так! Полез смотреть состав Нигерии и там парни с Байера , Аугсбурга , Нанта , Хетафе , Лацио !Тот же Онидика из Брюгге думаю следующий сезон будет в топ-5 скорее всего! Но как грится всё не так!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:08
"глупейшая ошибка, и такое бывает, но за это не казнят."

Так это смотря в КАКОМ матче по статусу.
Могут и кастрировать, а могут и "кирдык башка". ))
nrf7n7q3kyz6
nrf7n7q3kyz6
вчера в 23:08
Проверили нашу сборную ещё и раз и Карпин остался доволен!!!
Capral
Capral ответ Tolik33387 (раскрыть)
вчера в 23:06
А мне Сафонов сегодня понравился. Да, глупейшая ошибка, и такое бывает, но за это не казнят.
Tolik33387
Tolik33387 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:02
Уважаемый, я уважаю Ваше мнение. Но меня просто зацепило почему Сафонов плох. (претензия не к Вам) Если б был плох, ПСЖ не приобрела бы. Значит зависть некого болельщика. (опять же не про Вас речь.)
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