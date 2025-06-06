Сборные России и Нигерии не выявили победителя в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче (1:1).
На 27-й минуте российская команда вышла вперёд после автогола Семи Аджайи. Представители Африки отыгрались на 71-й усилиями Толуваласе Арокодаре.
Подопечные Валерия Карпина прервали победную серию, которая насчитывала 8 матчей. Также завершилась «сухая» серия россиян.
Россия понравилась больше, играла умней, разнообразнее и острей. Использовала команда больше короткий и средний пас, но и шириной поля не брезговала. Если по игре, то конечно, Россия больше была достойна победы. Ошибка Сафонова конечно глупая, но чисто техническая. Однако, даже несмотря на это, Матвей по праву стал лучшим в игре, несколько раз спасал реально команду, а его сейв в 1-м тайме получился просто образцовым!
Еще раз, хочу отметить слаженность игры Карпина и его игровую дисциплину, что его отличает от других российских тренеров. Вобщем, игра с обеих сторон понравилась, получилась живой и интригующей, в отличие, от предыдущих игр сборной России.
Россия понравилась больше, играла умней, разнообразнее и острей. Использовала команда больше короткий и средний пас, но и шириной поля не брезговала. Если по игре, то конечно, Россия больше была достойна победы. Ошибка Сафонова конечно глупая, но чисто техническая. Однако, даже несмотря на это, Матвей по праву стал лучшим в игре, несколько раз спасал реально команду, а его сейв в 1-м тайме получился просто образцовым!
Еще раз, хочу отметить слаженность игры Карпина и его игровую дисциплину, что его отличает от других российских тренеров. Вобщем, игра с обеих сторон понравилась, получилась живой и интригующей, в отличие, от предыдущих игр сборной России.