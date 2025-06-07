Германия – Франция. Прогноз на матч Лиги Наций (8.06.2025)

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вчера, 12:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Германия. Команда играет домашний турнир, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.6. Победа сборной Франции оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

Германия в полуфинале, на удивление букмекерам, уступила Португалии (1:2). Но сборная ещё сможет зацепиться за третье место, если обыграют Францию. Два матча, сыгранных до полуфинала, сборной Германии были проведены в 1/4 Лиги Наций, и завершились победой над Италией, (2:1), и ничьёй с этой же сборной (3:3).

Франция провела достойнейший матч против главных фаворитов – сборной Испании, но, несмотря на все приложенные усилия в полуфинале, этого не хватило для прохода в финал (4:5). Две последние встречи сборной Испании, проведенные до 1/2 Лиги Наций, были сыграны в 1/4 этого же чемпионата со сборной Нидерландов, и завершились ничьёй в первом матче (2:2), и победой во втором (4:3).

Информация для ставок

Германия выиграла два матча из пяти последних

Три из пяти прошедших игр сборной Франции завершились исходом «обе забьют – нет»

Две последние встречи между сборными завершились победами Германии

Прогноз

Исходя из вышесказанного, рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.