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Германия – Франция. Прогноз на матч Лиги Наций (8.06.2025)

вчера, 12:52
Сборная Германии

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Германия. Команда играет домашний турнир, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.6. Победа сборной Франции оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.54 3.82 2.70
Pinnacle 2.49 3.86 2.68

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

Германия в полуфинале, на удивление букмекерам, уступила Португалии (1:2). Но сборная ещё сможет зацепиться за третье место, если обыграют Францию. Два матча, сыгранных до полуфинала, сборной Германии были проведены в 1/4 Лиги Наций, и завершились победой над Италией, (2:1), и ничьёй с этой же сборной (3:3).

Франция провела достойнейший матч против главных фаворитов – сборной Испании, но, несмотря на все приложенные усилия в полуфинале, этого не хватило для прохода в финал (4:5). Две последние встречи сборной Испании, проведенные до 1/2 Лиги Наций, были сыграны в 1/4 этого же чемпионата со сборной Нидерландов, и завершились ничьёй в первом матче (2:2), и победой во втором (4:3).

Информация для ставок

  • Германия выиграла два матча из пяти последних
  • Три из пяти прошедших игр сборной Франции завершились исходом «обе забьют – нет»
  • Две последние встречи между сборными завершились победами Германии

Прогноз

Исходя из вышесказанного, рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 4.10 1.17 2.47 1.47 1.95 1.77
Pinnacle 4.42 1.22 2.54 1.55 2.03 1.86
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:36
Вряд ли матч будет уж обильным на голы как тот незабвенный полуфинал , но соперники хотя бы по разу способны огорчить друг друга - обе забьют - ОЗ.
Гость
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