Капитан «Црвены Звезды»: «Акинфеев спас матч для ЦСКА»

Капитан «Црвены Звезды» Митчелл Дональд дал комментарий по первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА (0:0).

«Конечно, это был очень сложный матч для „Црвены“. Но ЦСКА — крайне серьезный соперник. Они обладают большим опытом на европейской арене. Думаю, встреча получилась интересной. Мы изначально понимали, что с армейцами будет непросто.

Игорь Акинфеев — фантастический вратарь с огромным опытом. В игре с „Црвеной“ он это прекрасно продемонстрировал. Считаю, что именно Акинфеев спас матч для ЦСКА. Мы изначально рассчитывали, что сможем создать опасные моменты у ворот соперника. Очень жаль, что ни один из них не привел к голу.

Точно могу сказать, что в ответной игре будет тяжело. По крайней мере, как мне кажется, в Москве сейчас холоднее, а погодные условия серьезно влияют на ход встречи. Также, как известно, дома командам всегда играется лучше. Несмотря на то что будет непросто, теперь мы знаем, чего можно ждать от ЦСКА».