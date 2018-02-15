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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Капитан «Црвены Звезды»: «Акинфеев спас матч для ЦСКА»

сегодня, 08:18
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Капитан «Црвены Звезды» Митчелл Дональд дал комментарий по первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА (0:0).

«Конечно, это был очень сложный матч для „Црвены“. Но ЦСКА — крайне серьезный соперник. Они обладают большим опытом на европейской арене. Думаю, встреча получилась интересной. Мы изначально понимали, что с армейцами будет непросто. 

Игорь Акинфеев — фантастический вратарь с огромным опытом. В игре с „Црвеной“ он это прекрасно продемонстрировал. Считаю, что именно Акинфеев спас матч для ЦСКА. Мы изначально рассчитывали, что сможем создать опасные моменты у ворот соперника. Очень жаль, что ни один из них не привел к голу.

Точно могу сказать, что в ответной игре будет тяжело. По крайней мере, как мне кажется, в Москве сейчас холоднее, а погодные условия серьезно влияют на ход встречи. Также, как известно, дома командам всегда играется лучше. Несмотря на то что будет непросто, теперь мы знаем, чего можно ждать от ЦСКА».

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 12:53
Лучший кипер России!
spartach n1
spartach n1 ответил EvgenyS
сегодня в 12:35
EvgenyS:
Завтра ждём плюс 30 в Москве.
Матчи переносятся при -15,но я думаю врядли так что придётся обыгрывать ))
cska plus
cska plus
сегодня в 12:15
На то и Акинфеев а не то, что штанголиз по семь штук пропускать мимо ушей.
EvgenyS
EvgenyS ответил spartach n1
сегодня в 11:48
spartach n1:
Даже я скажу что акинфей был лучший в этом матче .
Завтра ждём плюс 30 в Москве.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:26
Игорь конечно спас, а вот Муса и особенно Витя сыграли хреново, Алан затерялся, словом есть над чем тренеру поработать.
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 11:03
Акинфеев и молодой Кучаев оставили приятное впечатление. Остальные-мрак безпробудный. И то что Акинфей не пропустил обоюдная заслуга его и кривоногих сербов. Он правильно позицию выбирал, а они лупили прямо в него.
Надеюсь в ответке кони сумеют наладить игру и проити црвену
antant1
antant1
сегодня в 10:52
Да согласен Акинфеев безусловно лучший, остальные и не запомнились, кроме как косяками и проигранным начисто верхом в своей штрафной(Разве, что кроме Кучаева)
Если бы не Игорь и недостаток мастерства игроков Црвены при завершении атак, то все печально бы для ЦСКА закончилось
Ты знаешь мое имя
Ты знаешь мое имя ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:40
Сергеевич вернулся 1:
Какое высокое самомнение Вано лучшего). Ёпта..кони разбираются в футболе лучше, чем спартачи. Приучил Остап их к резиновым победам отсюда и непоколебимая вера в свою исключительность).
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 10:11
    Какое высокое самомнение Вано лучшего). Ёпта..кони разбираются в футболе лучше, чем спартачи. Приучил Остап их к резиновым победам отсюда и непоколебимая вера в свою исключительность).
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 10:11
    Единственный игрок , к кому нет претензий!!! По остальным есть вопросы.....много вопросов.
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:08
    Играть также дома!!!!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил spartach n1
    сегодня в 10:04
    spartach n1:
    Даже я скажу что акинфей был лучший в этом матче .
    Ты наверное хочешь сказать, что среди хряков есть люди, разбирающиеся в футболе. ?Пожалуй, соглашусь, есть.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 09:50
    Игорь Молодец .
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:46
    Конечно Игорь спасал,и не раз,но точно так же как вратарь ЦЗ.Только вот моментов было побольше у нас,да и игра в целом проходила под нашу диктовку.Там где нужно было легко и непринуждённо забивать,наши игроки атаки дарили мяч сопернику.
    Беланов
    Беланов
    сегодня в 09:26
    Что ты пишешь? Какой Акинфеев? Вас же ваши кб-сёстры не поймут! Это просто у вас не получилось, но в Москве вы ого-го!!! И да воссоединятся братья с сёстрами!!!
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 08:57
    Игорь был один - за всех, что не скажешь про всех - за одного.
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 08:55
    Это благодаря привозам своей защиты Игорь стал таким классным вратарем...Игроки армейцев не дают ему расслабиться ни на минуту...
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 08:45
    Даже я скажу что акинфей был лучший в этом матче .
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 08:26
    Ждем нулевой дубдь Акинфеева.
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