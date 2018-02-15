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Оздоев и Набиуллин продолжат карьеру в «Зените»

вчера, 21:37

Как и ожидалось, футболисты «Рубина» Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев стали игроками «Зенита». Защитник и полузащитник заключили контракты сроком на 4,5 года.

В составе казанской команды Оздоев отыграл 87 матчей и отличился 9 раз. Вторую половину сезона-2016/17 Магомед провел на правах аренды в «Тереке».

Набиуллин  за «Рубин» провел 98 матчей, забил 4 мяча и отдал 9 результативных передач.

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Все комментарии
gracie
gracie ответил Sem25
сегодня в 01:38
Камлание Динамо очень впечатляет.Забыты свои мега покупки игроков на сотни миллионов $ ! Ничего не помогло!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:13
Сомневаюсь, нужны ли они Зениту. Ну, пусть борются за место в основе...
Prazdnik
Prazdnik ответил d_fincher
сегодня в 00:08
Дзюбу ты зря приплел(обладатель кубка россии и двух суперкубков). Было время ,годы были другие.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:40
Покупка ради покупки ) не понимаю тактику зенита , покупают то что продается )
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
вчера в 23:09
Лавка расширяется)
Бактыбек Имантаев
Бактыбек Имантаев
вчера в 22:56
добро пожаловать на лавку. конец игровой карьеры
Bekelman55
Bekelman55 ответил gavr787
вчера в 22:50
gavr787:
Обидно за игроков, "примеры" не чему не учат
че за них обидно то? Бабосов хватит еще и на правнуков.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 22:49
заработать ребята пошли. Нафиг футбол то
drug01
drug01
вчера в 22:48
Рубину нужны деньги!!!!
compka
compka
вчера в 22:32
ЛавкаЛавка ?
gavr787
gavr787
вчера в 22:18
Обидно за игроков, "примеры" не чему не учат
Pancher_95
Pancher_95
вчера в 22:15
Один вопрос - зачем?
Завтра
Завтра ответил d_fincher
вчера в 22:04
d_fincher:
Юсупов, Цалагов, Новосельцев Дзюба, Бухаров, Рязанцев - сколько их было, выбравших деньги, а не футбол? Зенит не только убивает карьеры футболистов, но и нашу сборную. А бывший президент Зенита, Мутко, убивает весь наш футбол. А в это время строится стадион ценой в 13 стадионов Ювентуса, на наши налоги, для Зенита. КТО-НИБУДЬ, РАСФОРМИРУЙТЕ ЭТО.
Не можешь обыграть - требуй "расфомировать"))
Соскучились по 90ым? С фк Тюмень и Черноморцем, конечно проще играть. А конкуренцию не выдерживаете.
Там Атлетик "расформировывает" Спартак - 3 удара 3 гола)))
1asss
1asss ответил d_fincher
вчера в 22:04
d_fincher:
Юсупов, Цалагов, Новосельцев Дзюба, Бухаров, Рязанцев - сколько их было, выбравших деньги, а не футбол? Зенит не только убивает карьеры футболистов, но и нашу сборную. А бывший президент Зенита, Мутко, убивает весь наш футбол. А в это время строится стадион ценой в 13 стадионов Ювентуса, на наши налоги, для Зенита. КТО-НИБУДЬ, РАСФОРМИРУЙТЕ ЭТО.
я тоже выбрал деньги, прекрасно живу
Sem25
Sem25 ответил d_fincher
вчера в 22:04
d_fincher:
Юсупов, Цалагов, Новосельцев Дзюба, Бухаров, Рязанцев - сколько их было, выбравших деньги, а не футбол? Зенит не только убивает карьеры футболистов, но и нашу сборную. А бывший президент Зенита, Мутко, убивает весь наш футбол. А в это время строится стадион ценой в 13 стадионов Ювентуса, на наши налоги, для Зенита. КТО-НИБУДЬ, РАСФОРМИРУЙТЕ ЭТО.
Нельзя. Это социальный проект, реализуемый газпромом.
protest58us
protest58us
вчера в 22:03
Зааааачеееем....зачем они нужны и зачем им губить карьеру...видно же какой вектор развития у клуба....
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
вчера в 22:02
зенька становится фарм-клубом тульского Арсенала ))
nikolah
nikolah ответил d_fincher
вчера в 22:02
d_fincher:
Юсупов, Цалагов, Новосельцев Дзюба, Бухаров, Рязанцев - сколько их было, выбравших деньги, а не футбол? Зенит не только убивает карьеры футболистов, но и нашу сборную. А бывший президент Зенита, Мутко, убивает весь наш футбол. А в это время строится стадион ценой в 13 стадионов Ювентуса, на наши налоги, для Зенита. КТО-НИБУДЬ, РАСФОРМИРУЙТЕ ЭТО.
    Трубочист Зенита Йоан
    Трубочист Зенита Йоан
    вчера в 22:01
    Мой клуб перехватил их у пупсиков, на лавку нужны мальчики
    Завтра
    Завтра
    вчера в 22:00
    Прикиньте, игроки выбирают, как тут говорят "скамейку зенита", вместо стартового состава "наинароднейшего")))
    Вот он - уровень.
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч
    вчера в 21:59
    Скоро часть запасных Зенита будут стоять или сидеть друг у друга на коленях. На всех места не хватит на лавке.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 21:56
    Юсупов, Цалагов, Новосельцев Дзюба, Бухаров, Рязанцев - сколько их было, выбравших деньги, а не футбол? Зенит не только убивает карьеры футболистов, но и нашу сборную. А бывший президент Зенита, Мутко, убивает весь наш футбол. А в это время строится стадион ценой в 13 стадионов Ювентуса, на наши налоги, для Зенита.

    КТО-НИБУДЬ, РАСФОРМИРУЙТЕ ЭТО.
    kastites
    kastites
    вчера в 21:56
    Зачем такие нужны не понятно
    Ну пусть парни хоть подзаработать на жизнь
    nikolah
    nikolah ответил FILL3286
    вчера в 21:53
    FILL3286:
    прощая карьера,привет деньги,трофеи,дзюба,бакланы)
    че то тебя на ветке не видно,как дела?
    Sem25
    Sem25
    вчера в 21:53
    Выполнили план по покупке паспартистов. Манчини говорил про 2-3 человека...Раз не получилось взять Смолова и Миранчука...а что оставалось делать?)))
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 21:52
    Поздравляю обоих с завершением карьеры))
    Faustello
    Faustello
    вчера в 21:52
    Назвался паспортистом? полезай в кузов! (аргентинская народная поговорка )
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    вчера в 21:51
    дай бог чтоб пригодились
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 21:50
    скамейку полировать.
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 21:50
    прощая карьера,привет деньги,трофеи,дзюба,бакланы)
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