Оздоев и Набиуллин продолжат карьеру в «Зените»

Как и ожидалось, футболисты «Рубина» Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев стали игроками «Зенита». Защитник и полузащитник заключили контракты сроком на 4,5 года.

В составе казанской команды Оздоев отыграл 87 матчей и отличился 9 раз. Вторую половину сезона-2016/17 Магомед провел на правах аренды в «Тереке».

Набиуллин за «Рубин» провел 98 матчей, забил 4 мяча и отдал 9 результативных передач.