Оздоев и Набиуллин продолжат карьеру в «Зените»

Как и ожидалось, футболисты «Рубина» Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев стали игроками «Зенита». Защитник и полузащитник заключили контракты сроком на 4,5 года.
В составе казанской команды Оздоев отыграл 87 матчей и отличился 9 раз. Вторую половину сезона-2016/17 Магомед провел на правах аренды в «Тереке».
Набиуллин за «Рубин» провел 98 матчей, забил 4 мяча и отдал 9 результативных передач.
⚡ Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин продолжат карьеру в «Зените»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 15 февраля 2018 г.
Детали: https://t.co/xCVn1fgtiu#ПришлиПобеждать pic.twitter.com/5vq0oMdoeF