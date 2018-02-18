Стала известна заявка «Реала» на матч против «Бетиса»

Пресс-служба «Реала» опубликовала заявку на матч 24-го тура испанской Примеры против «Бетиса». В распоряжении главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана 19 футболистов. Отметим, что в списке отсутствует полузащитник Тони Кроос, который недавно получил травму на одной из тренировок.