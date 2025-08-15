«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в результативном матче

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» (4:2) в матче 1-го тура АПЛ.
На 37-й минуте нападающий Уго Экитике вывел «Ливерпуль» вперёд. На 49-й минуте Коди Гакпо удвоил преимущество «красных». На 64-й минуте вингер «Борнмута» Антуан Семеньо сократил отставание в счёте, а на 76-й минуте Семеньо оформил дубль, сравняв счёт. На 88-й минуте Федерико Кьеза снова вывел «Ливерпуль» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Мохамед Салах поставил точку в матче.
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом», а «Борнмут» встретится с «Вулверхэмптоном».
Но, как говорится, победа - все равно победа
Но, как говорится, победа - все равно победа
По первому тайму, хоть и скаузеры забили гол игра их не впечатлила.
Не смогли воспользоваться ошибками Борнмута. Да и гол был забит с отскока от защитника и Петрович не важно сыграл. (И вообще Петрович очень слабо отстоял).
А Борнмут огрызались и имели хорошие моменты. Отличались Брукс и Семёныч)) Семиньо то есть.
Во втором тпйме Ливерпуль показал 10 минутный чемпионский отрезок. И гол заслуженный забили.
И вот здесь вишни начали поддавливать. И Семиньо дважды поразил ворота.
Во втором вообще оставил в дураках Ван Дейка и Конате!
Но потом снова прижались и пропустили гол от Кьеза. В коим то веке Кьеза забивает))) Но отгреагировал суперски, на отскок мяча. И снова Борнмут пошел вперед.
Но потом вишни просто устали. Защитник не отработал простой вынос мяча красными и Петрович слабо среагировал и МоСалах забил свой дежурный гол. И на этом поставил точку. Хорошее начало в АПЛ.
Но честно Ливерпуль слабо сыграл. Не по чемпионски.
По первому тайму, хоть и скаузеры забили гол игра их не впечатлила.
Не смогли воспользоваться ошибками Борнмута. Да и гол был забит с отскока от защитника и Петрович не важно сыграл. (И вообще Петрович очень слабо отстоял).
А Борнмут огрызались и имели хорошие моменты. Отличались Брукс и Семёныч)) Семиньо то есть.
Во втором тпйме Ливерпуль показал 10 минутный чемпионский отрезок. И гол заслуженный забили.
И вот здесь вишни начали поддавливать. И Семиньо дважды поразил ворота.
Во втором вообще оставил в дураках Ван Дейка и Конате!
Но потом снова прижались и пропустили гол от Кьеза. В коим то веке Кьеза забивает))) Но отгреагировал суперски, на отскок мяча. И снова Борнмут пошел вперед.
Но потом вишни просто устали. Защитник не отработал простой вынос мяча красными и Петрович слабо среагировал и МоСалах забил свой дежурный гол. И на этом поставил точку. Хорошее начало в АПЛ.
Но честно Ливерпуль слабо сыграл. Не по чемпионски.