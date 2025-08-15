 
«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в результативном матче

вчера, 23:56
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 2Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» (4:2) в матче 1-го тура АПЛ.

На 37-й минуте нападающий Уго Экитике вывел «Ливерпуль» вперёд. На 49-й минуте Коди Гакпо удвоил преимущество «красных». На 64-й минуте вингер «Борнмута» Антуан Семеньо сократил отставание в счёте, а на 76-й минуте Семеньо оформил дубль, сравняв счёт. На 88-й минуте Федерико Кьеза снова вывел «Ливерпуль» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Мохамед Салах поставил точку в матче.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом», а «Борнмут» встретится с «Вулверхэмптоном».

IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:26
второй матч красных и прекрасное начало , потом во втором тайме после часа игры команда элементарно "сдыхает" , физика на ноле....сегодня повезло, что играли на Энфилде, где после 2-2 трибуны элементарно не дали команде стоять, а гнали их отыгрываться...
Кьеза удачно вышел, классно положил гол! Мо удивил - классно забил с правой!)
Али от своей штрафной раздает дальние передачи лучше и эффективней, чем Собо и Вирц вместе взятые..
из новичков по этой игре - Этикике хорош, уже два гола есть, не боится брать игру на себя, у Вирца много брака, Фримпонг и особенно венгр провалили матч...
Борнмут молодцы играли смело, крепкий добротный середняк....
ближайшие две игры августа с сороками и канонирами будут для красных намного труднее...
Слоту подтянуть физику команды, навести порядок в обороне
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:25
с победой!
и все такми у Ливерпуля кошмарная игра!
как и под конец сезона 2024-25.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:55
Собослаи сегодня играл, как будто парню дали первый раз поиграть за Топ клуб, столько суеты, потерь, ошибок. Конате кажется побыстрее хочет в Реал свалить)).
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:54
Гравенберха не хватало.
labasy
labasy
сегодня в 00:48
Первый тур всегда сложный, но Ливерпуль добился победы, по игре скажу, Борнмут хорош в контра атаке, им не хватило свежести, все таки первый тур, посмотрим их дальше, но их игра понравился , по игре Ливерпуля, где то кто из выдающихся тренеров сказал, самое плохое, когда выигрываешь 2:0 в начале второго тайма, когда игроки видя что соперник слабый начинает пижонит и может проиграть, тренеру сложно здесь внести изменения, только заменами и то если повезёт, как повезло с Ливерпулем
ABir
ABir
сегодня в 00:16
Победил тот, кто и должен был
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:15
Ливер с победой! В концовке всё переломили и дожали. Проявили характер !
azkan
azkan
сегодня в 00:11
С победой Ливерпуль, со скрипом конечно!
По первому тайму, хоть и скаузеры забили гол игра их не впечатлила.
Не смогли воспользоваться ошибками Борнмута. Да и гол был забит с отскока от защитника и Петрович не важно сыграл. (И вообще Петрович очень слабо отстоял).
А Борнмут огрызались и имели хорошие моменты. Отличались Брукс и Семёныч)) Семиньо то есть.
Во втором тпйме Ливерпуль показал 10 минутный чемпионский отрезок. И гол заслуженный забили.
И вот здесь вишни начали поддавливать. И Семиньо дважды поразил ворота.
Во втором вообще оставил в дураках Ван Дейка и Конате!
Но потом снова прижались и пропустили гол от Кьеза. В коим то веке Кьеза забивает))) Но отгреагировал суперски, на отскок мяча. И снова Борнмут пошел вперед.
Но потом вишни просто устали. Защитник не отработал простой вынос мяча красными и Петрович слабо среагировал и МоСалах забил свой дежурный гол. И на этом поставил точку. Хорошее начало в АПЛ.
Но честно Ливерпуль слабо сыграл. Не по чемпионски.
sihafazatron
sihafazatron ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 00:11
Ага..завтра глянем обязательно))
Да и АПЛ - это вам не хухры-мухры) тут и борнмуты, и волки дадут бой)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:10
Кьеза красавец. У парня всегда огонь в глазах. Надеюсь Слот будет больше давать ему времени, чем в прошлом сезоне
Migelito
Migelito ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:06
На вас посмотрим) Первый тур, он такой
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:04
Всех с началом АПЛ!! Лучший чемпионат после ФНЛ!
Все же сдюжили ливерные, а казалось уже ничейка светит. Что-то второй мачт подряд ливер пропускает по 2 мяча, это уже звоночек.
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 00:00
Тяжелая победа для Ливерпуля. Борнмут все-таки посыпался в концовке. Экитике сходу очень здорово вписался в состав Ливерпуля. А вот к Ван Дайку и Собослаи по поводу игры на поле и к Слотту по поводу тактики вопросов очень много...

Но, как говорится, победа - все равно победа
AKH
AKH
сегодня в 00:00
Кау все ржали над Экитиком😃. У чела уже 2+1 в 2 матчах. А главное парень рвется в бой и убивается на поле. Рад за него. Так держать🙂
YNWA
YNWA
вчера в 23:59
Первый матч, первая победа! Так держать Ливерпуль!
Гость
