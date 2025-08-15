«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в результативном матче

1755291417

вчера, 23:56

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» (4:2) в матче 1-го тура АПЛ .

На 37-й минуте нападающий Уго Экитике вывел «Ливерпуль» вперёд. На 49-й минуте Коди Гакпо удвоил преимущество «красных». На 64-й минуте вингер «Борнмута» Антуан Семеньо сократил отставание в счёте, а на 76-й минуте Семеньо оформил дубль, сравняв счёт. На 88-й минуте Федерико Кьеза снова вывел «Ливерпуль» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Мохамед Салах поставил точку в матче.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом», а «Борнмут» встретится с «Вулверхэмптоном».