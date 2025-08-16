 
«Динамо» открывает футбольную школу в Казахстане

сегодня, 00:38

Пресс-служба «Динамо» сообщила об открытии футбольной школы «бело-голубых». Она была открыта в Алматы, Казахстан.

Открытие прошло в рамках трехдневного международного турнира, в котором приняли участие 12 команд. Все участники получили подарки, грамоты и официальную атрибутику московского «Динамо».

Особое внимание уделяется укреплению дружеских связей между футбольными школами «Динамо» из Алматы и Ташкента, которые совместно организовали турнир и церемонию.

Ранее эти школы уже проводили совместные тренировки и матчи, и теперь у них есть возможность вновь обменяться подарками и укрепить отношения.

