Автобус с командой «Тюмень-2» попал в ДТП, есть пострадавшие

сегодня, 22:02

Автобус с командой «Тюмень-2» попал в ДТП в Омской области.

В ДТП приняли участие 5 автомобилей. Прокуратура Омской области взяла расследование аварии под свой контроль. В ДТП пострадал автобус, который перевозил команду из Тюмени.

Сегодня, 15 августа, около 17:30 в районе Тюкалинска водитель автобуса не выдержал дистанцию и врезался в попутный BMW, который после этого столкнулся с фурой. Далее автобус выехал на встречную полосу и врезался в другой грузовик. По итогу в цепной аварии оказался задействован еще один грузовой автомобиль.

В результате ДТП тяжелые травмы получили 19-летний пассажир автобуса и водитель одной из фур. Оба были доставлены в больницу.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:26
Авария серьёзная - хорошо хоть без летальных исходов.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:23
Судя по информации водитель автобуса опыта не имеет совсем.
Гость
