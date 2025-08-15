Автобус с командой «Тюмень-2» попал в ДТП, есть пострадавшие

1755284575

сегодня, 22:02

Автобус с командой «Тюмень-2» попал в ДТП в Омской области.

В ДТП приняли участие 5 автомобилей. Прокуратура Омской области взяла расследование аварии под свой контроль. В ДТП пострадал автобус, который перевозил команду из Тюмени.

Сегодня, 15 августа, около 17:30 в районе Тюкалинска водитель автобуса не выдержал дистанцию и врезался в попутный BMW, который после этого столкнулся с фурой. Далее автобус выехал на встречную полосу и врезался в другой грузовик. По итогу в цепной аварии оказался задействован еще один грузовой автомобиль.