 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Кристал Пэлас» установил цену за Гуэхи для «Ливерпуля»

Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:40
дороговато будет)
думаю Хьюз договориться на меньше
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:46
В чем отличие его от Проданного Куансы?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:37
Вроде недорого за хорошего цз, но он уж очень травматичен. Можно "попасть" с таким трансфером
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 