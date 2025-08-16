«Кристал Пэлас» установил цену за Гуэхи для «Ливерпуля»

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гуэхи может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
«Красные» хотят подписать Гуэхи до закрытия летнего трансферного кона. «Орлы» хотят выручить с продажи своего футболиста более 40 млн фунтов стерлингов.
думаю Хьюз договориться на меньше
