Спортивный директор «Лацио»: «В июне наши пути с де Вреем разойдутся»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассказал о том, что римский клуб не станет продлевать контракт с защитником Стефаном де Вреем:

«„Лацио“ отозвал свое предложение по новому контракту для де Врея. Причины мы объясним позже. К этому решению привели месяцы переговоров.

Он был образцовым профессионалом, и мы благодарим Стефана за это и за его помощь до конца сезона. Он многое дал клубу, нам с ним повезло, но в июне наши пути разойдутся.

Тут вопрос справедливости. Сейчас неподходящий момент, чтобы что-либо объяснять, мы должны были дать ответ, вот мы его и дали. Дело не в том, что он согласовывал условия контракта с другими клубами, но переговоры должны быть честными. Мы все делали правильно, но все изменилось в последний момент».

По слухам, на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «Интер».