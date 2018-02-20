Кук: «Потрясающая ночь для Уигана»

Наставник «Уигана» Пол Кук поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити» в поединке 5-го раунда Кубка Англии (1:0):

«Ощущения великолепные. Это была очень серьёзная проверка. „Сити“ – очень сильный соперник, они прекрасно работали с мячом. Время от времени мы ловили удачу за хвост.

Удаление игрока с поля – это всегда большое событие. Наши парни заслуживают похвалы за их работу. Некоторые составляющие игры были выполнены выдающимся образом, но играя против „Ман Сити“ вам придётся играть именно так.

Столкновение с Гвардиолой после игры? Здесь нет проблемы. Наша точка зрения состоит в том, чтобы выжать максимум из возможного. Его точка зрения – сыграть в [красивую] игру. Пеп – фантастический тренер.

Это потрясающая ночь для Уигана».