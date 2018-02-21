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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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РФС назначил арбитров на матчи 1/4 финала Кубка России

вчера, 20:40

Российский футбольный союз назначил судей на матчи 1/4 финала Кубка России.

27 февраля (вторник)

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль): судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Амкар» (Пермь) – «Авангард» (Курск): судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

28 февраля (среда)

«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва): судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Тосно» (Тосно) – «Луч-Энергия» (Владивосток): судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

Напомним, что место проведения матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком» до сих пор остается под вопросом.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил drug01
сегодня в 01:42
drug01:
Спартака лишили поставить своего судью на встречу-беда!
Приберегли Безбородова для финала
viv
viv ответил Шуnя771
вчера в 22:22
Шуnя771:
А с кем ЦСКА играет?)
ЦСКА в Лиге Европы играет в 1/8 финала
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 22:19
В финале будут Амкар и Крылья Советов. Без сомнений.
Tepliz
Tepliz
вчера в 22:15
Если в этой компании Спартак не выиграет кубок, то я не знаю что о них можно будет сказать
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
вчера в 22:04
Питерский судья) надо выигрывать, назло всем питерским троллям!
ДСА
ДСА
вчера в 21:30
В Хабаровске хуже всего судить, спать хочется.
vistory
vistory
вчера в 21:19
Спартак хоть бы на Кубок России, основное соревнование пупсиков, своего судью не выпрашивал.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:18
А с кем ЦСКА играет?)
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 21:13
Жаль, что спартаку не достался кукуян или мешков, опять бы вся страна обсуждала судейский беспредел.
cska plus
cska plus
вчера в 21:05
федун начал активные переговоры с Москалёвым, ведь в ЛЕ уже ловить нечего.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 21:02
Даже с командой ФНЛ своего судью ставят. Стыдно.
drug01
drug01
вчера в 21:00
Спартака лишили поставить своего судью на встречу-беда!
time out
time out ответил Литейный 4
вчера в 20:51
Литейный 4:
Весь судейский корпус харчуется у Федуна.
А зряплату получает в Газпроме и не жалуется.
Аксинья
Аксинья ответил Литейный 4
вчера в 20:50
Литейный 4:
Весь судейский корпус харчуется у Федуна.
Москалев дитя "Газ прёма" - не переводи стрелки...
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 20:44
Весь судейский корпус харчуется у Федуна.
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