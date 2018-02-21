РФС назначил арбитров на матчи 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз назначил судей на матчи 1/4 финала Кубка России.
27 февраля (вторник)
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль): судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Амкар» (Пермь) – «Авангард» (Курск): судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
28 февраля (среда)
«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва): судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
«Тосно» (Тосно) – «Луч-Энергия» (Владивосток): судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
Напомним, что место проведения матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком» до сих пор остается под вопросом.