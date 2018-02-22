Штегер: «Когда Ройс здоров, он незаменим для любой команды»

Нападающий «Боруссии» Марко Ройс вернулся в состав дортмундского коллектива спустя 8 месяцев. Футболисту пророчат переезд в Серию А, но наставник «шмелей» Петер Штегер уверен, что форвард принесет еще немало пользы его команде:

«Когда Ройс здоров, он незаменим для любой команды.

Мы поступим так же, как и на прошлой неделе, — будем постоянно общаться с Марко. Он прекрасно знает свое тело, способен оценить свое состояние. И нам, и ему важно, чтобы он оставался здоровым».

Напомним, что сегодня, 22 февраля, «Боруссия» сразится с «Аталантой» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.