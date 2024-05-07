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«Ипсвич» хочет подписать игрока «Арсенала»

вчера, 15:48

«Ипсвич Таун», который вернулся в АПЛ, планирует усилиться летом.

Клуб хочет купить нападающего «Арсенала» Эдди Нкетиа.

Также нападающим интересуется «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:48
массовые покупки до добра не доведут))
достаточны примеры. самый яркий неудачник - Куинз Парк Рейнджерс
из последних Ноттингем Форест.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:59
Ну что же, денег сейчас у "трактористов" будет достатачно (получат деньги за повышение в классе) и они вполне могут заплатить условные 40 млн за Нкешу (столько хочет выручить Арсенал). Вроде как к игроку есть интерес со стороны Кристал Пэласа и тут я думаю, игрок сделает выбор в пользу Пэлас. Нкетиа нужна постоянная игровая практика и Ипсвич и КП дадут ему время
112910415
112910415
вчера в 16:18
нормально, надо отдавать, парню практика нужна
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:58
Нкетии надо уходить, если играть хочет.
А Ипсвич щас будет закупаться
Гость
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