«Ипсвич» хочет подписать игрока «Арсенала»

«Ипсвич Таун», который вернулся в АПЛ, планирует усилиться летом.
Клуб хочет купить нападающего «Арсенала» Эдди Нкетиа.
Также нападающим интересуется «Кристал Пэлас».
«Ипсвич Таун», который вернулся в АПЛ, планирует усилиться летом.
Клуб хочет купить нападающего «Арсенала» Эдди Нкетиа.
Также нападающим интересуется «Кристал Пэлас».
достаточны примеры. самый яркий неудачник - Куинз Парк Рейнджерс
из последних Ноттингем Форест.
достаточны примеры. самый яркий неудачник - Куинз Парк Рейнджерс
из последних Ноттингем Форест.
А Ипсвич щас будет закупаться
А Ипсвич щас будет закупаться