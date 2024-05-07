Крах «Краснодара» и новая неудача «Зенита». Символическая антисборная 27-го тура РПЛ

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сегодня, 15:54

В отдельных матчах футбол был хуже майского снега.

Вратарь

Иван Ломаев («Крылья Советов»)

Плохой тур для атаки и не худший для вратарей. Но если искать человека, который точно умеет работать лучше, то выходим на Ломаева. Голкипер в Оренбурге пропустил с пенальти – не реагировал на удар Переса, а гадал, а затем не спас после среднего по силе удара Воробьева головой. Голкипер был в правильном углу, но пропустил мяч в сетку собственных ворот.

Защитники

Владислав Мастерной («Факел»)

Клуб из Воронежа мог претендовать на сенсацию, если бы выдержал вялые атаки «Зенита» до перерыва, а потом забил мяч в ворота Кержакова. Но одна ошибка перечеркнула шанс на больную сенсацию. Мастерной, который шикарно играет в отборе внизу, просчитался – упустил защитника «Зенита» Сантоса, позволив Дугласу забить и попасть в сборную тура.

Хуниор Алонсо («Краснодар»)

«Горожане» позволили Конате и компании создавать моменты у ворот Сафонова. Голкипер во всех случаях спас, кроме одного. Хуниор Алонсо побоялся рикошета и увернулся от мяча – так «Ахмат» забил победный гол. Позже парагваец бодался с соперником и нарывался на конфликты, но ни в обороне, ни в атаке не пригодился. «Краснодар» упустил шанс на победу и чистое первое место в РПЛ .

Диего Луна («Балтика»)

«Балтика» многое сделала весной, чтобы завоевать симпатии зрителей, но обидные ошибки отправят их во вторую лигу. Диего Луна упустил Алексея Ионова после решающего навеса в дополнительное время матча команды Игнашевича против «Урала» в гостях. «Балтика» уступила в матче с прямым конкурентом.

Нуралы Алип («Зенит»)

Для пятикратного чемпиона немного унизительно выпускать центрального защитника Алипа вместо атакующего футболиста, чтобы удержать преимущество против скромного «Факела». Получилось саркастично – Семака наказали за футбольную несмелость. Алип выставил руку в сторону, мяч попал в верхнюю конечность – «Зенит» в третий раз подряд потерял очки.

Полузащитники

Маркус Вендел («Зенит»)

Вендел снова в составе, ведь бросил играть в футбол. Ещё может несколько раз пробить по воротам – но без голов, а вот делиться последними передачами прекратил. Маркус плохо закрывает опорную зону. Но даже когда соперник играет низким блоком, как «Факел», то от бразильца никакой предметной пользы. Также из-за офсайда у Вендела отменили второй гол «Зенита».

Данил Глебов («Ростов»)

Тройка проверенных полузащитников «Ростова» сыграла против восемнадцатилетнего дебютанта «Локомотива» Батракова. Центральный полузащитник москвичей стал победителем матча вместе с командой, а опытный Глебов провел плохой поединок. Данил совсем не проявил себя в атаке – один удар мимо без последних передач, и плохо встречал Миранчука и компанию.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Лидер должен брать инициативу на себя, создавая голы в критический момент. «Краснодар» играл дома против «Ахмата», которому можно забить семь голов за вечер. Но Сперцян не родил ни одного гола, хотя несколько раз навешивал мячи на напарников. Но от Эдуарда не дождались индивидуальных голевых действий, хотя «Краснодару» хватало одного удара для ничьей.

Нападающие

Артур («Зенит»)

Класс иностранцев из прошлого будут вспомнить с ностальгией, поскольку Артур оказался немножко более живой версией Изидора. Вот только бразильца не взяли в аренду, за его трансфер заплатили хорошие деньги. И вингер их не отрабатывает, поскольку может посвятить публике один яркий эпизод, а потом надолго пропадает из игры. Артур не помог обыграть «Факел».

Джон Кордоба («Краснодар»)

Те же претензии, что к Сперцяну. «Краснодар» идет на чемпионство, а не может забить обороне «Ахмата». Кордоба проиграл свои дуэли Шелии, но и защитников соперника обхитрил всего несколько раз за матч. Нужно критиковать инсайдов и плеймейкеров, но у Кордобы снова были моменты, которые Джон успешно не реализовал. Концентрация не входит в список его плюсов.

Манфред Угальде («Спартак»)

Самый дорогой новичок зимы в РПЛ пока не принимал участие в голевых атаках «Спартака» — 9 матчей, 0 забитых мячей, 0 ассистов. Конечно, против «Пари НН» у «Спартака» было полное преимущество по владению мячом, но этот факт позволяет критиковать Угальде ещё сильнее. Манфреду доверяют центральную роль, но молодой костариканец пока разочаровал тренеров.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Мусаев не оправдывает надежд в «Краснодаре». Федотов с ЦСКА не сумел переиграть «Рубин» Рахимова. Но если искать тренерскую неудачу, то это снова разговор о состоянии наставника пятикратных чемпионов страны. «Зенит» работает плохо, три тура без побед. Семак действует ещё хуже, поскольку Сергей Богданович перестал верить в свою команду и перестраховывается, когда смелый наставник на пике формы наращивал бы атакующую мощь и добивался новых мячей в ворота «Факела». Семак пытался сохранить счет 0:1, но снова просчитался.

Разочарование тура. Готовность лидеров

Никто не заслужил чемпионский титул прямо сейчас, и это главный итог тура. Хотя ничья в Воронеже вывела «Зенит» на первое место, «Краснодар» и «Динамо» на расстоянии одного пункта. При этом команда Мусаева дома проиграла «Ахмату», а команда Лички устроила перестрелку с ещё одним аутсайдером – «Сочи». Повезло, что Нгамалё удачно вышел на замену. Но если оценивать возможности – у «Краснодара», «Зенита» и «Динамо» хватает ресурсов для атакующего футбола, и наполнение матчей, то все лидеры заслужили критику. «Динамо» в меньшей мере, ведь гол пяткой Тюкавина и волевые усилия в концовке заслуживают комплиментов, но в целом пока нет чемпиона по игре, хотя впереди всего три тура.