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Симеоне: «Болельщики, погода и поле – за „Локомотив“, нам нельзя расслабляться»

14 марта 2018, 14:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 5Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива».

«Завтра окончательно поймем, в каком состоянии команда, посмотрим на форму игроков и определим состав. Я всегда переживаю за результат. Это кубковая игра, в которой всегда может случиться что-то особенное. Болельщики, погода и поле – за „Локомотив“, нам нельзя расслабляться. Нет ничего страшного в том, что мы играем в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. Нас заботит то, что происходит с нашей командой сейчас. Меня волнует только каждый следующий матч. Для нас важны все турниры. У нас и в чемпионате, и в Лиге Европы на груди герб „Атлетико“. Лига Европы – хорошая возможность выиграть трофей, но мы не меняем отношение к Примере. 

У Торреса, как и у всех, кто приехал в Москву, высокие шансы сыграть. Являемся ли мы фаворитами Лиги Европы? Мы не думаем так далеко, у нас впереди каждый следующий матч. Это задача ваша, прессы, определять фаворитов. А мы должны выходить на поле и играть», — заявил Диего Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, что первая встреча завершилась разгромным поражением железнодорожников 0:3.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
14 марта 2018 в 19:13
Вспомнил бы еще наполеона!
112910415
112910415
14 марта 2018 в 17:51
всё сказал правильно
Kerri
Kerri
14 марта 2018 в 16:19
Локомотиву победы!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ вячеслав остапенко (раскрыть)
14 марта 2018 в 16:15
На этот раз вы не правы
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
14 марта 2018 в 16:03
Желаю Локомотиву победы
Colchoneros
Colchoneros ответ Байкал-38 (раскрыть)
14 марта 2018 в 15:48
Respect!
kasyak7
kasyak7
14 марта 2018 в 15:16
После 0-3 Локомотиву ничего не светит.
MIKITA463295
MIKITA463295
14 марта 2018 в 15:10
Тяжеловато будет Локо...
Saang
Saang
14 марта 2018 в 15:09, ред.
В этот раз на стадионе будет жарко)) Сам пойду глядеть))
амурец
амурец
14 марта 2018 в 15:01
Локо победы
Байкал-38
Байкал-38
14 марта 2018 в 14:52
Симеоне в отличии от пафосных "физруков" и "переводчиков" настоящий тренер, достойный уважения!
ДАША Д
ДАША Д
14 марта 2018 в 14:50
Выпустят второй состав, проиграют 0-1 и все будут довольны.
EAGinLE
EAGinLE
14 марта 2018 в 14:32
Удачи Локо .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 марта 2018 в 14:28
Это он ещё не подозревает, что можно играть на снегу жёлтеньким мячом...
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