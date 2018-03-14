Симеоне: «Болельщики, погода и поле – за „Локомотив“, нам нельзя расслабляться»

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14 марта 2018, 14:17

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива».



«Завтра окончательно поймем, в каком состоянии команда, посмотрим на форму игроков и определим состав. Я всегда переживаю за результат. Это кубковая игра, в которой всегда может случиться что-то особенное. Болельщики, погода и поле – за „Локомотив“, нам нельзя расслабляться. Нет ничего страшного в том, что мы играем в Лиге Европы, а не в Лиге чемпионов. Нас заботит то, что происходит с нашей командой сейчас. Меня волнует только каждый следующий матч. Для нас важны все турниры. У нас и в чемпионате, и в Лиге Европы на груди герб „Атлетико“. Лига Европы – хорошая возможность выиграть трофей, но мы не меняем отношение к Примере.



У Торреса, как и у всех, кто приехал в Москву, высокие шансы сыграть. Являемся ли мы фаворитами Лиги Европы? Мы не думаем так далеко, у нас впереди каждый следующий матч. Это задача ваша, прессы, определять фаворитов. А мы должны выходить на поле и играть», — заявил Диего Симеоне на пресс-конференции.



Напомним, что первая встреча завершилась разгромным поражением железнодорожников 0:3.