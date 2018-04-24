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Буффон в раздевалке раскритиковал своих товарищей после поражения от «Наполи»

сегодня, 12:36
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Итальянская пресса сообщает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в раздевалке раскритиковал своих товарищей по команде за поражение от «Наполи» в матче 35-го тура Серии А. 

Джиджи обвинил своих партнеров, которые дали забить победный гол в ворота «Юве» на последних минутах, что позволило сократить отставание «Наполи» от туринского клуба до одного очка.

Отмечается, что слова 40-летнего вратаря в частности были направлены в сторону Мехди Бенатиа, который проиграл свою позицию в обороне.

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Все комментарии
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 14:55
Надо было тренера критиковать, игроки выполняли его задачу.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 14:38
Буффон прав, но и сам он должен был реагировать на этот удар. Кулибали бил почти в него.
Boxing1405
Boxing1405
сегодня в 13:59
Старикан поверил в себя , сам давно остался "без прыжков" вытягивает лишь за счет выбора позиций , странно почему он стал лучшим вратарем в прошлом сезоне ? !
FERIS
FERIS
сегодня в 13:38
Бенатия привез пеналь в свои ворота в Мадриде.
Вот Буффон и ополчился на него)
benderivan
benderivan
сегодня в 12:59
Что-то Буффона понесло к концу карьеры
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Liver1892
сегодня в 12:53
Liver1892:
да он Бенатиа простить не может, за то что этот ху, пид.. и так далее проиграл позицию в Мадриде
Там вся линия проиграла позицию, они побежали искусственный офсайд организовывать и облажались)))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:46
ПОПЛЫЛ БУФФОНЧИК !
ТАКИЕ РАСПРИ НА ПОЛЬЗУ НЕ ПОЙДУТ.
А ВПЕРЕДИ ИНТЕР И РОМА !
ПОРА СКИНУТЬ СТАРУШКУ СИНЬОРУ С ТРОНА - ЗАСИДЕЛАСЬ !
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 12:45
Буффону уже пора на пенсию а не чета там в раздевалке рассказывать.
Liver1892
Liver1892
сегодня в 12:41
да он Бенатиа простить не может, за то что этот ху, пид.. и так далее проиграл позицию в Мадриде
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