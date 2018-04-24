Буффон в раздевалке раскритиковал своих товарищей после поражения от «Наполи»

Итальянская пресса сообщает, что голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в раздевалке раскритиковал своих товарищей по команде за поражение от «Наполи» в матче 35-го тура Серии А.
Джиджи обвинил своих партнеров, которые дали забить победный гол в ворота «Юве» на последних минутах, что позволило сократить отставание «Наполи» от туринского клуба до одного очка.
Отмечается, что слова 40-летнего вратаря в частности были направлены в сторону Мехди Бенатиа, который проиграл свою позицию в обороне.
Вот Буффон и ополчился на него)
Вот Буффон и ополчился на него)
ТАКИЕ РАСПРИ НА ПОЛЬЗУ НЕ ПОЙДУТ.
А ВПЕРЕДИ ИНТЕР И РОМА !
ПОРА СКИНУТЬ СТАРУШКУ СИНЬОРУ С ТРОНА - ЗАСИДЕЛАСЬ !
ТАКИЕ РАСПРИ НА ПОЛЬЗУ НЕ ПОЙДУТ.
А ВПЕРЕДИ ИНТЕР И РОМА !
ПОРА СКИНУТЬ СТАРУШКУ СИНЬОРУ С ТРОНА - ЗАСИДЕЛАСЬ !