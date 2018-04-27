Источник: Венгеру предлагают стать самым высокооплачиваемым тренером Китая

По информации британской прессы, один из китайских клубов желает видеть на посту главного тренера Арсена Венгера, который по окончании сезона покинет лондонский «Арсенал».

68-летний специалист предпочитает поработать во Франции или Испании, но это предложение наверняка заставит его подумать дважды. Известно пока мало, но сообщается, что Венгеру предложили стать самым высокооплачиваемым тренером восточной страны — он будет получать больше работающего в сборной Китая Марчело Липпи, чей оклад составляет порядка 24 млн фунтов за сезон.

В «Арсенале» Венгер зарабатывает около 8 млн фунтов в год.