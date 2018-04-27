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Источник: Венгеру предлагают стать самым высокооплачиваемым тренером Китая

сегодня, 21:01

По информации британской прессы, один из китайских клубов желает видеть на посту главного тренера Арсена Венгера, который по окончании сезона покинет лондонский «Арсенал».

68-летний специалист предпочитает поработать во Франции или Испании, но это предложение наверняка заставит его подумать дважды. Известно пока мало, но сообщается, что Венгеру предложили стать самым высокооплачиваемым тренером восточной страны — он будет получать больше работающего в сборной Китая Марчело Липпи, чей оклад составляет порядка 24 млн фунтов за сезон.

В «Арсенале» Венгер зарабатывает около 8 млн фунтов в год.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 22:26
...в Зенит,будет получать больше чем Черчесов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 22:09
Не поедет он туда. Он ещё и в Европе востребован!
Юррыч
Юррыч
сегодня в 21:56
И чтобы про тебя тут же забыли.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:47
Он на это не пойдет, думаю ему это не интересно
yudin_duda
yudin_duda ответил Эксперт Зенита
сегодня в 21:46
Про убавку пенсии у граждан забыл))
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:44
если он и поедет в китай, то не ради денег.
dima090887
dima090887
сегодня в 21:37
После вчерашнего "блевка" , можно и в Китай.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 21:29
Сомневаюсь что для него дело в деньгах
andre_can
andre_can
сегодня в 21:25
баблосов срубить и на покой :)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:21
в Китае будет самое то, спросу меньше,да и выигрывать Барсу и Реал не надо,а также Атлетико. Тихо,спокойно, Доходно.
youtomee
youtomee
сегодня в 21:12
вряд ли деньги интересны Венгеру
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:12
Это что то...........)
Эксперт Зенита
Эксперт Зенита
сегодня в 21:09
Куда смотрит наш преподобный Леша Миллер.Мог бы предложить Арсену контракт и прибавку к пенсии.
ndedov
ndedov
сегодня в 21:07
Скоро все будут в Китае!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 21:06
Надо соглашаться
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