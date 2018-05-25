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Шукер: «Хорватия может побороться за 1/2 финала ЧМ-2018»

25 мая 2018, 21:43

 Глава Хорватского футбольного союза Давор Шукер выразил мнение, что сборная Хорватии при удачных раскладах способна дойти до полуфинала чемпионата мира.

«Чемпионат мира в России получится крайне интересным для сборной Хорватии. У нас хороший состав, и если сборная будет двигаться постепенно шаг за шагом и без нервов, то, на мой взгляд, она способна побороться за выход в полуфинал турнира. Уверен, что чемпионат мира в России пройдет на высоком уровне, кубок завоюет сильнейший, а болельщики получат огромное удовольствие.

Ведран Чорлука принесет огромную пользу национальной команде даже несмотря на то, что у него долгое время не было игровой практики. Он лидер команды и заряжает своей энергетикой других игроков. Знаю, что он стал чемпионом России, но пока мне его еще не удалось поздравить».

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борька
борька
25 мая 2018 в 22:09
Пожелаем удачи, и в полуфенале встретятся со сборной России!
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