Шукер: «Хорватия может побороться за 1/2 финала ЧМ-2018»

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25 мая 2018, 21:43

Глава Хорватского футбольного союза выразил мнение, что сборная Хорватии при удачных раскладах способна дойти до полуфинала чемпионата мира.

«Чемпионат мира в России получится крайне интересным для сборной Хорватии. У нас хороший состав, и если сборная будет двигаться постепенно шаг за шагом и без нервов, то, на мой взгляд, она способна побороться за выход в полуфинал турнира. Уверен, что чемпионат мира в России пройдет на высоком уровне, кубок завоюет сильнейший, а болельщики получат огромное удовольствие.

Ведран Чорлука принесет огромную пользу национальной команде даже несмотря на то, что у него долгое время не было игровой практики. Он лидер команды и заряжает своей энергетикой других игроков. Знаю, что он стал чемпионом России, но пока мне его еще не удалось поздравить».