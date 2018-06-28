Руни заработает в США 13 миллионов долларов

Нападающий «Эвертона» Уэйна Руни в ближайшие дни станет игроком «Ди Си Юнайтед», как это и предполагалось уже в течение некоторого времени. Клуб и футболист уладили последние бюрократические детали, и вскоре форвард начнет тренироваться со своей новой командой.

Контракт между сторонами будет рассчитан на 2.5 года, оклад за это время составит 13 миллионов долларов.

В составе «Эвертона» Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в «Манчестер Юнайтед», а в июле 2017 года вернулся в «Эвертон».