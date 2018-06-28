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Сборная Аргентины тренируется в полном составе

сегодня, 12:50
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина30.06.2018 в 17:00 Не начался

Сборная Аргентины проводит тренировку в полном составе перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции.

Все 23 футболиста, включенные в состав национальной команды на ЧМ, вышли на поле тренировочной базы в подмосковных Бронницах, где сборная Аргентины базируется во время турнира.

Напомним, что в среду аргентинцы обыграли команду Нигерии со счетом 2:1, что позволило им выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе D. 

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BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 15:56
Жмени , Артурчики и Тайсички по особой программе...Бег, кумыс, сон, поцелуй плакатика Роналду, сон , кумыс , клавиатура..
Groove000
Groove000 ответил Master ШиФу
сегодня в 14:57
Master ШиФу:
Заскриншотил! Если Франция проиграет имей смелость появиться на ветке
он появится и будет все на судью валить)
Master ШиФу
Master ШиФу ответил Faustello
сегодня в 14:09
Faustello:
Гномошайке надо ещё лет пять тренироваться чтобы францхузов пройти. Вангую - вынос с преимуществом в 2-а мяча.
Заскриншотил! Если Франция проиграет имей смелость появиться на ветке
Faustello
Faustello
сегодня в 13:19
Гномошайке надо ещё лет пять тренироваться чтобы францхузов пройти.
Вангую - вынос с преимуществом в 2-а мяча.
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