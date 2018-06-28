Сборная Аргентины тренируется в полном составе

Сборная Аргентины проводит тренировку в полном составе перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Франции.



Все 23 футболиста, включенные в состав национальной команды на ЧМ, вышли на поле тренировочной базы в подмосковных Бронницах, где сборная Аргентины базируется во время турнира.



Напомним, что в среду аргентинцы обыграли команду Нигерии со счетом 2:1, что позволило им выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе D.