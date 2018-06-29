Суарес: «Дождь может помочь сборной Уругвая в матче с Португалией»

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес пообщался с журналистами в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Португалии.

«Игра очень важная, завтрашний матч будет сложным. Нам важно будет сконцентрироваться только на том, что будет завтра, мы хотим спокойно подготовиться к этому матчу, нам поможет все, что было накоплено раньше. Конечно же, я лучше себя чувствую по сравнению с началом турнира, потому что первый матч был в некотором смысле разочаровывающим. После матча начинаешь думать о нем, разговаривать с тренером и другими игроками, потом уже, может быть, не нужна какая-то дополнительная мотивация, а мотивацию на завтра я ощущаю сполна и соответствующим образом готовлюсь, завтра вы все увидите на поле.

Может быть, завтра будет сильная влажность и высокая температура, в такую погоду сильнее устаешь. Конечно, это сложно для игроков, но можно предположить, что к вечеру температура снизится, к тому же прогнозируется дождь. Возможно, это нам поможет».

Встреча состоится завтра на сочинском стадионе «Фишт» в 21:00 мск.

Сборные Уругвая и Португалии рассудит бригада арбитров во главе с мексиканцем Сесаром Рамосом.