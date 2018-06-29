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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Суарес: «Дождь может помочь сборной Уругвая в матче с Португалией»

сегодня, 19:11
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай-:-Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗавтра в 21:00 Не начался

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес пообщался с журналистами в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Португалии.

«Игра очень важная, завтрашний матч будет сложным. Нам важно будет сконцентрироваться только на том, что будет завтра, мы хотим спокойно подготовиться к этому матчу, нам поможет все, что было накоплено раньше. Конечно же, я лучше себя чувствую по сравнению с началом турнира, потому что первый матч был в некотором смысле разочаровывающим. После матча начинаешь думать о нем, разговаривать с тренером и другими игроками, потом уже, может быть, не нужна какая-то дополнительная мотивация, а мотивацию на завтра я ощущаю сполна и соответствующим образом готовлюсь, завтра вы все увидите на поле.

Может быть, завтра будет сильная влажность и высокая температура, в такую погоду сильнее устаешь. Конечно, это сложно для игроков, но можно предположить, что к вечеру температура снизится, к тому же прогнозируется дождь. Возможно, это нам поможет».

Встреча состоится завтра на сочинском стадионе «Фишт» в 21:00 мск.

Сборные Уругвая и Португалии рассудит бригада арбитров во главе с мексиканцем Сесаром Рамосом.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 22:15
Симуляции будут от обеих команд, так как в обеих командах есть мастера этого дела, судье будет не легко, надеюсь ВАР ему поможет в судействе этого матча,ну а победу я желаю Уругваю, ну и Суарезу сделать дубль.
League1
League1
сегодня в 21:43
Всё таки кусаресу надо удалить передние зубы. Не красиво бегать с такими зубами.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил борька
сегодня в 20:47
борька:
Красивого футбола жду,мини Реал играет
Не смеши Суареса от Реала тока бывший его игрок Роналду.
борька
борька
сегодня в 20:08
Красивого футбола жду,мини Реал играет
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 20:04
    timoha 102
    timoha 102
    сегодня в 19:49
    Удачи и победы Уругваю!!!!С Кусареса дубль!!!!)))))
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 19:27
      Ищущий и Понимающий
      Ищущий и Понимающий
      сегодня в 19:22
      Ну для дельфинов может дождь и поможет! А они по обе стороны имеются!
      нечитайло
      нечитайло
      сегодня в 19:19
      Вам помогут только горы
      Аксинья
      Аксинья
      сегодня в 19:15
      В Сочи в это время года очень много бабочек, а они как известно помогают португалам...
      волгoдoн
      волгoдoн
      сегодня в 19:14
      Удачи Уругваю завтра!
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