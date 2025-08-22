«Челси» одержал разгромную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ

«Вест Хэм» крупно проиграл «Челси» в матче 2-го тура АПЛ (1:5).
На 6-й минуте счет открыл полузащитник «молотобойцев» Лукас Пакета. Жоао Педро на 15-й минуте сравнял счет, а спустя 8 минут Педру Нету удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте «синие» забили третий мяч усилиями Энцо Фернандеса. Увеличил отрыв Мойсес Кайседо на 54-й, а спустя 4 минуты ещё один гол забил Трево Чалоба.
В первом туре «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), поэтому у команды сейчас 4 очка. У «Вест Хэма» на данный момент 0 баллов.
Отлично реализовали стандарты и остро атаковали. Кроме Санчеса и ошибок в обороне сыграли надежно.
Педро, Делап, Эстевао, Неуту сыграли отменно в отсутствии Палмера (ему здоровья).
Новички так же сыграли хорошо. Фофана с возвращением.
ВХЮ совсем плохо сыграли и очень слабы. Поттер стоял обескураженным. Прям было жаль его. В начале и перед концовкой хотели что то показать. Но синие уже не играли и на контратаки уже не ходили.
И пару слов о людях из Западного Лондона на стадионе. Я не хочу их называть фанатами. Начали уходить уже при счете 1:3 в первом тайме! А при 1:4 массово начали покидать стадион. Очень не красиво получилось.
Хорошая, богатая голам начинается тур АПЛ. Так держать!
Отлично реализовали стандарты и остро атаковали. Кроме Санчеса и ошибок в обороне сыграли надежно.
Педро, Делап, Эстевао, Неуту сыграли отменно в отсутствии Палмера (ему здоровья).
Новички так же сыграли хорошо. Фофана с возвращением.
ВХЮ совсем плохо сыграли и очень слабы. Поттер стоял обескураженным. Прям было жаль его. В начале и перед концовкой хотели что то показать. Но синие уже не играли и на контратаки уже не ходили.
И пару слов о людях из Западного Лондона на стадионе. Я не хочу их называть фанатами. Начали уходить уже при счете 1:3 в первом тайме! А при 1:4 массово начали покидать стадион. Очень не красиво получилось.
Хорошая, богатая голам начинается тур АПЛ. Так держать!