 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Челси» одержал разгромную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ

вчера, 23:57
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 5Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Вест Хэм» крупно проиграл «Челси» в матче 2-го тура АПЛ (1:5).

На 6-й минуте счет открыл полузащитник «молотобойцев» Лукас Пакета. Жоао Педро на 15-й минуте сравнял счет, а спустя 8 минут Педру Нету удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте «синие» забили третий мяч усилиями Энцо Фернандеса. Увеличил отрыв Мойсес Кайседо на 54-й, а спустя 4 минуты ещё один гол забил Трево Чалоба.

В первом туре «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), поэтому у команды сейчас 4 очка. У «Вест Хэма» на данный момент 0 баллов.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Пари Сен-Жермен» одолел «Анже» в матче Лиги 1
Вчера, 23:40
Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг»
Вчера, 23:40
«Ахмат» вдевятером в гостях сыграл вничью с «Оренбургом»
Вчера, 20:00
«Кристал Пэлас» одолел «Фредрикстад» в квалификации Лиги конференций
21 августа
ПАОК с Чаловым и Оздоевым уступил «Риеке» в квалификации Лиги Европы
21 августа
«Фиорентина» разгромила «Полесье» в первом матче квалификации ЛК
21 августа
 
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:37
Вест Хэм сложно победить - Челси удалось их разгромить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:59
Приглашение Лопатеги было ошибкой Вест Хэма. При нем накупили кучу игроков. Теперь все в заложник ситуации Поттер. Вполне могут вылететь)))
AKH
AKH
сегодня в 00:52
Похоже Вест Хэм нацелился на чемпионшип...
azkan
azkan
сегодня в 00:16
Забыл написать про Чалобу. Отличный матч провел. Во втором голе чисто отобрал мяч и Педро подхватив отдал голевую на Нето. И в конце сам заслужил гол! Молодец парень!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:13
Пенсионеры сломали молотки))
azkan
azkan
сегодня в 00:08
Поздравляю с первой в сезоне, уверенной, волевой и разгромной победой Челси!
Отлично реализовали стандарты и остро атаковали. Кроме Санчеса и ошибок в обороне сыграли надежно.
Педро, Делап, Эстевао, Неуту сыграли отменно в отсутствии Палмера (ему здоровья).
Новички так же сыграли хорошо. Фофана с возвращением.
ВХЮ совсем плохо сыграли и очень слабы. Поттер стоял обескураженным. Прям было жаль его. В начале и перед концовкой хотели что то показать. Но синие уже не играли и на контратаки уже не ходили.
И пару слов о людях из Западного Лондона на стадионе. Я не хочу их называть фанатами. Начали уходить уже при счете 1:3 в первом тайме! А при 1:4 массово начали покидать стадион. Очень не красиво получилось.

Хорошая, богатая голам начинается тур АПЛ. Так держать!
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 00:02
Кстати, я один обратил внимание, что про Поттера, у которого статистика побед - 29%, никто не пишет ничего плохого? Типа физрук, тренеришка и т.д? Или эта акция распространяется только на тренеров Манчестер Юнайтед?
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 23:59
Даааа...

Когда я писал, что первым в отставку уйдет Франк, которому не купили нужных футболистов - я совсем забыл, что в Вэст Хэме есть один Волшебник...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 