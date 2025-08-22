«Челси» одержал разгромную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ

1755896265

вчера, 23:57

«Вест Хэм» крупно проиграл «Челси» в матче 2-го тура АПЛ (1:5).

На 6-й минуте счет открыл полузащитник «молотобойцев» Лукас Пакета. Жоао Педро на 15-й минуте сравнял счет, а спустя 8 минут Педру Нету удвоил преимущество гостей. На 34-й минуте «синие» забили третий мяч усилиями Энцо Фернандеса. Увеличил отрыв Мойсес Кайседо на 54-й, а спустя 4 минуты ещё один гол забил Трево Чалоба.

В первом туре «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), поэтому у команды сейчас 4 очка. У «Вест Хэма» на данный момент 0 баллов.