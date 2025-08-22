 
Главный тренер «Марселя» ответил матери Рабьо, раскритиковавшей клуб

вчера, 22:59

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби ответил на критику Вероники Рабьо, матери и агента полузащитника Адриена Рабьо. Она осудила клуб за решение выставить игрока на трансфер после конфликта с его одноклубником Джонатаном Роу.

В окружении Рабьо распространяются ложные слухи. Его мать упустила два важных момента: во-первых, я назначил его капитаном на матч против ПСЖ. Во-вторых, в течение года я уделял больше внимания его сыну, чем своему собственному ребёнку. Это решение является справедливым. Характер нужно проявлять на футбольном поле, а не по отношению к товарищам по команде.

Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Real Oviedo (раскрыть)
сегодня в 01:47
Была драка, и видимо достаточно серьёзная чтобы пойти на решительные жёсткие меры, даже в отношении высококлассного основного игрока.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:39
Дикость выставлять игроков на трансфер из-за драки. Драки между одноклубниками в футболе не редкость. Что-то не поделили. Поддались эмоциям. Бывает. Потом пожали друг другу руки. Значит игрокам не все равно на результаты команды. Первый раз вижу чтобы из-за драки выставляли футболистов на трансфер. Может там не только драка была и нам что-то недоговаривают?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ wek7kc5dzk48 (раскрыть)
сегодня в 01:18
Случилась драка между двумя футболистами, Адриеном Рабьо и Джоном Роу, обоих выставили на трансфер.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:16
В чём конкретно это проявляется?
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:58
здоровый тридцатилетний мужик и агент мамуля))) с ним всегда проблемы были из-за мамочки. по Юве помню. запрещала ему что то там играть пока руководство что то не выплатит. позорище какое тебе же уже четвертый десяток идет... уважать маму нужно но не позволять ей же такое использование.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:13
Вижу труса и лицемера
wek7kc5dzk48
wek7kc5dzk48
вчера в 23:09
Сути конфликта не знаю, но тренер красивые доводы привёл
