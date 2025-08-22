Главный тренер «Марселя» ответил матери Рабьо, раскритиковавшей клуб

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби ответил на критику Вероники Рабьо, матери и агента полузащитника Адриена Рабьо. Она осудила клуб за решение выставить игрока на трансфер после конфликта с его одноклубником Джонатаном Роу.
В окружении Рабьо распространяются ложные слухи. Его мать упустила два важных момента: во-первых, я назначил его капитаном на матч против ПСЖ. Во-вторых, в течение года я уделял больше внимания его сыну, чем своему собственному ребёнку. Это решение является справедливым. Характер нужно проявлять на футбольном поле, а не по отношению к товарищам по команде.