«Ахмат» не проиграл ни одного матча в РПЛ после назначения Черчесова

вчера, 20:19
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Ахмат» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в матче 6-го тура РПЛ.

Таким образом, команда из Грозного не проиграла ни одного матча в чемпионате России после назначения главным тренером Станислава Черчесова — 2 победы и 1 ничья. Ранее «Ахмат» обыграл «Зенит» (1:0) и «Крылья Советов» (3:1).

До назначения Черчесова у «Ахмата» было 3 поражения в трёх турах РПЛ.

Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:46, ред.
Оренбург отстойненько, мягко говоря, сыграл. Ахмат - уважуха! А голы какие у Грозного получились! На загляденье!
Vilar
Vilar
вчера в 23:26
Все хором наехали на судей. А судьи свою работу выполнили, как обещали.))
Не их вина, что в Оренбурге гл.тренер и т.н. футболисты, не умеют реализовывать численное большинство в 2 игрока и удерживать преимущество в 2 гола.
А Тереку и Черчесову респект.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:43
Ну пока три игры всего, и соперники такие себе были, подумаешь Зенит обыграли.
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 20:29
Отыграться с 2:0, после удаления, да еще выстоять после второго удаления. Дорогого стоит, Браво
Capral
Capral
вчера в 20:28
С характером у команды всё в порядке. Будем наблюдать за дальнейшими событиями...
