«Ахмат» не проиграл ни одного матча в РПЛ после назначения Черчесова

«Ахмат» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в матче 6-го тура РПЛ.
Таким образом, команда из Грозного не проиграла ни одного матча в чемпионате России после назначения главным тренером Станислава Черчесова — 2 победы и 1 ничья. Ранее «Ахмат» обыграл «Зенит» (1:0) и «Крылья Советов» (3:1).
До назначения Черчесова у «Ахмата» было 3 поражения в трёх турах РПЛ.
Не их вина, что в Оренбурге гл.тренер и т.н. футболисты, не умеют реализовывать численное большинство в 2 игрока и удерживать преимущество в 2 гола.
А Тереку и Черчесову респект.
