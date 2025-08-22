«Ахмат» не проиграл ни одного матча в РПЛ после назначения Черчесова

1755883190

вчера, 20:19

«Ахмат» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в матче 6-го тура РПЛ .

Таким образом, команда из Грозного не проиграла ни одного матча в чемпионате России после назначения главным тренером — 2 победы и 1 ничья. Ранее «Ахмат» обыграл «Зенит» (1:0) и «Крылья Советов» (3:1).