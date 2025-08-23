В руководстве «Барселоны» недовольны действиями тер Штегена

1755899081

сегодня, 00:44

В руководстве «Барселоны» выразили недовольство тем, что голкипер и капитан «сине-гранатовых» подписал заявление Ассоциации футболистов Испании (AFE), в котором осуждается план проведения матча Ла Лиги в Майами.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что немец не должен был поддерживать это заявление, поскольку оно противоречит интересам клуба.

Ранее президент Ла Лиги заявил, что матч 17-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» могут провести в Майами в этом году.