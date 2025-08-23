 
В руководстве «Барселоны» недовольны действиями тер Штегена

сегодня, 00:44

В руководстве «Барселоны» выразили недовольство тем, что голкипер и капитан «сине-гранатовых» Марк-Андре тер Штеген подписал заявление Ассоциации футболистов Испании (AFE), в котором осуждается план проведения матча Ла Лиги в Майами.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что немец не должен был поддерживать это заявление, поскольку оно противоречит интересам клуба.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что матч 17-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» могут провести в Майами в этом году.

Вещий
Вещий
сегодня в 07:24
И попер немец против системы Барсы.... посмотрим чем дело закончится.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:05, ред.
Тер Штеген не спроста это всё делает. С ним поступили подло. Его, основного вратаря, капитана, хотят любыми способами скинуть не только с капитанской повязки, но и с игры. Придумали ему долгосрочную травму, чтобы зарегистрировать еще одного вратаря. Это не последний конфликт Марка-Андре с руководством.
jRest
jRest
сегодня в 06:14, ред.
Вы там врача клубного проверьте, он, похоже, не только обезболивающие колет немцу. 🤔
112910415
112910415
сегодня в 06:09
Расставаться придётся с капитаном
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:36, ред.
А мне Тер Штеген начинает нравиться - захотел бунтовать и вот он, бунтарь, собственной персоной. Первый опыт у него был не очень удачный, просто плохой повод выбрал. Теперь повод благородный - не допустить проведения отдельной игры национального турнира за пределами Испании. Тер Штеген не одинок - у него за спиной Ассоциация испанских футболистов. А ведь я говорил, этот человек ещё покажет себя. Это так уладили конфликт?
