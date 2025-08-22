«Боруссия» меняется. Недооценённый тренер вернул в ЛЧ, получили талантливого полузащитника

1755878183

сегодня, 18:56

Есть предпосылки для хорошего сезона.

«Боруссия» могла лишь наблюдать за тем, как «Байер» исполняет их несбыточную мечту. Потом так же наблюдала, как мюнхенцы возвращали себе титул. Дортмундцы последние два года не являются участником чемпионских разборок – но есть предпосылки, что вскоре всё изменится.

У проекта новое лицо

В разное время в этой роли находились Усман Дембеле, Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем. Каждый из них – талант такого масштаба, что целую команду выстраивали вокруг. Пример Джуда – наиболее свеж и показателен. Молодой полузащитник набирался опыта в подходящем для этого чемпионате Германии, не стал нестись в топ-клубы на первые же предложения и дождался, пока созреет. Как итог – в первый же год в Мадриде Джуд закрепился среди ведущих игроков атаки. Теперь он входит в костяк «сливочных».

И вот после непростого сезона дортмундцы нашли для себя актив примерно такого же масштаба – Беллингема-младшего. Джоб пошёл другим путём и предпочёл дозревать в привычных для себя условиях – вырос до основы «Бирмингема», оттуда перебрался в «Сандерленд», но пределы Чемпионшипа не покидал. Уже с «чёрными котами» молодой хавбек вступил в борьбу за выход в АПЛ – в итоге команда получила повышение в классе, а Джоб на мажорной ноте вышел на европейский рынок.

Футболист быстро распоряжается мячом, хорош на ограниченном пространстве, качественно обостряет – так что уже сейчас принесёт команде пользу. При этом есть ещё над чем работать – вот что об этом говорит наставник «Боруссии» Нико Ковач:

Он силен, вынослив и хорошо чувствует игру. Сейчас он все еще вникает в то, что мы делали на тренировках в течение последних месяцев. В 19 лет ему еще не хватает дисциплины. Он склонен терять позицию, особенно когда мяч у соперника.

В этом плане дортмундцы получили идеальный актив.

Разгружают состав

Весьма ощутимая потеря этим летом – Джейми-Гиттенс. Тут уже ничего не поделаешь, такова политика клуба – готовить футболистов для топ-клубов. 21-летний вингер в минувшем сезоне отметился восемью голами и четырьмя ассистами, в итоге за ним пришёл «Челси» – дортмундцы выручили от сделки 56 миллионов евро.

На самом деле потеря не самая критичная – Ковач перестраивает команду на схему «3-4-2-1», в которой нужны скорее латерали. Важнее, что «чёрно-жёлтые» разгрузили состав – прежде было немало игроков, которые не отвечали требованиям хорватского менеджера. Форвард Аллер так и не стал лидером атаки дортмундцев, много времени ушло на борьбу с раком – винить в этом никого нельзя, но команда потеряла форварда, на которого рассчитывала. Себастьян свободным агентом ушёл в «Утрехт». Также отпустили Марселя Лотку.

Воспитанник «Боруссии» Мукоко так и не смог закрепиться в основной команде – сначала его отдали «Ницце» в аренду, а после отправили в «Копенгаген». Ещё один такой воспитанник Сумаила Кулибали перешёл в «Страсбур». Теперь дела с заявкой обстоят чуть лучше – с приходом Беллингема, Коуто, Свенссона появится качество.

Оправдалась неоднозначная ставка

Период в «Баварии» подпортил карму и имидж Ковачу – большие клубы стали относится к тренеру с осторожностью. Сначала его позвали в кризисный «Монако», после – в «Вольфсбург». Когда хорват приходил в «Боруссию», у клуба тоже были проблемы – ставка на Нури Шахина не оправдалась от слова совсем, «чёрно-жёлтые» лишились хоть какой-то игровой стабильности.

При том, что к Нико относились с подозрением, специалист прекрасно справился с задачей. Довольно быстро «шмели» оттолкнулись ото дна, а на финише вообще выдали ударный отрезок. Коллектив в заключительных восьми турах не проиграл ни разу, только единожды потерял очки – с 11-го места дортмундцы заскочили в пятёрку и на финишной прямой урвали путёвку в Лигу чемпионов.

В заключительных турах «Боруссия» уже перешла на тройку центральных защитников и переняла основные принципы Ковача, так что в предсезонку не пришлось начинать с нуля. Теперь у клуба более прочные позиции – крепкий состав и опытный системный тренер, который нашёл подход к игрокам.

Неплохие перспективы

В прошлом сезоне вообще сложилась довольно интересная турнирная таблица. «Лейпциг» вообще пролетел мимо первой пятёрки, «Боруссия» только на финишной прямой запрыгнула в зону Лиги чемпионов, а разделили подиум «Бавария», «Байер» и – неожиданно – «Айнтрахт». Сейчас из всех них стабильны только мюнхенцы – сохранили костяк, избавились от балласта, привезли Диаса.

«Айнтрахт» зимой потерял главного бомбардира Мармуша и докатывал с Экитике – Уго оказался качественным исполнителем, так что подмену не заметили. Но летом в АПЛ уехал и француз. Буркардт был хорош в «Майнце» в прошлом сезоне, но ему ещё надо адаптироваться.

«Байер» попрощался с главным тренером, системообразующим полузащитником, основными защитниками – центральным и крайним. Эрик тен Хаг по работе в МЮ не внушает уверенности, плюс сильно обновился состав – так что «фармацевты», скорее всего, уйдут в глубокую перестройку. То же самое касается «Лейпцига».

Пока выходит так, что только у мюнхенцев и дортмундцев изменения носят не массовый системный характер. И это – ощутимый козырь на предстоящий сезон.