«Бавария» обыграла «Лейпциг» (6:0) в матче 1-го тура Бундеслиги.
На 27-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Майкл Олисе. На 32-й минуте Луис Диас удвоил преимущество мюнхенского клуба. На 42-й минуте Олисе оформил дубль. На 64-й минуте голом отметился Харри Кейн. На 74-й минуте Кейн оформил дубль. На 78-й минуте Кейн оформил хет-трик.
Во 2-м туре «Бавария» сыграл с «Аугсбургом», а «Лейпциг» — с «Хайденхаймом».
Баварию с победой, Компани- в частности!!!!!!!
А по чемпионату уже на 99% всё ясно. Если у Баварии хорошая атмосфера царит, то она хоть с Карпиным будет побеждать. Но если Компани дойдёт хотя бы до полуфинала ЛЧ, то только тогда можно будет сказать, что он приложил хоть какую то руку к игре Баварии.
