Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг»

вчера, 23:40
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Бавария» обыграла «Лейпциг» (6:0) в матче 1-го тура Бундеслиги.

На 27-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Майкл Олисе. На 32-й минуте Луис Диас удвоил преимущество мюнхенского клуба. На 42-й минуте Олисе оформил дубль. На 64-й минуте голом отметился Харри Кейн. На 74-й минуте Кейн оформил дубль. На 78-й минуте Кейн оформил хет-трик.

Во 2-м туре «Бавария» сыграл с «Аугсбургом», а «Лейпциг» — с «Хайденхаймом».

Все комментарии
Capral
Capral ответ Николай 1 (раскрыть)
сегодня в 09:33
Я конечно дико извиняюсь, но вы, вообще смотрите Бундес, или за компанию решили про Карпина вспомнить???
4b6zug4zmua5
4b6zug4zmua5
сегодня в 09:32
Что-то этого Кейна не видно было на клубном Чемпионате Мира?
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 09:28, ред.
    Николай 1
    Николай 1 ответ Karkaz (раскрыть)
    сегодня в 07:28, ред.
    Прошу прощения, но с Карпиным Вы, по моему, перегнули палочку. Он (г-н Карпин), атмосферу бы быстро этим забивакам подпортил и ещё года два бы строил "Карпинский футбол", проигрывая всем подряд и через одного. За Диаса деньги не зря отданы и Кейн - это Кейн. рад за него. С первой и убедительной победой!
    PS: "г-н" - это господин, кто бы что не подумал.
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 02:33
    Говорили, надо избавляться от кейно зависимости) Надо искать ему замену)
    А по чемпионату уже на 99% всё ясно. Если у Баварии хорошая атмосфера царит, то она хоть с Карпиным будет побеждать. Но если Компани дойдёт хотя бы до полуфинала ЛЧ, то только тогда можно будет сказать, что он приложил хоть какую то руку к игре Баварии.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd
    сегодня в 01:36
    Очень мощный старт лиги, но важно теперь ещё ряд матчей уверенно победить в начале чемпионата, не только для запаса очков, но и для уверенности в своих силах, которая пригодится и для Лиги Чемпионов.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 00:23
    Хорошая победа, отличный Кейн. Но всё это только для внутреннего пользования. ПСЖ, при всех недостатках, выиграл Лигу чемпионов.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:14
    Самых "диких" фанатов держат за решеткой))
    Capral
    Capral
    вчера в 23:53
    Особо комментировать нечего, не было борьбы, была только имитация, в первой половине 1-го тайма. По такой игре, даже сложно сделать выводы о силе Баварии. Понравился Диас, которого держали трое, как когдато Пеле, даже на бровке. Но Диас классный форвард, как только начал маневрировать, смещаться в центр и путать защиту соперника, сразу стали появляться моменты. Очень легко Лейпциг позволял Баварии начинать атаки, фактически без борьбы, ну а за счет высокого мастерства, мюнхенцы без труда, можно сказать академично проходили в штрафную соперника и забивали. Вот эта легкость Баварии, меня немного смущает. Естественно, на главные вопросы, ответ даст ЛЧ, вот там и поглядим, на сколько сильна Бавария. Вопросы по обороне Баварии тоже имеются. Упомекано, медленно, но набирает форму, а вот, Та, иногда теряет и позицию и соперника. Вобщем, внушительный разгром, но хотелось бы увидеть борьбу равных соперников...
    Баварию с победой, Компани- в частности!!!!!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:49
    Получите ваши шесть!...с праздничком)...
    Palex
    Palex
    вчера в 23:49
    Даже говорить не о чем.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 23:48
    Поздравляю фанатов Баварии. Убедительный чемпионский матч провели парни Компани.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:46
    Гейм, сет, матч
    Просто в одну калитку, а это ведь один из претендентов на зону лч.
    В этом сезоне чемпион уже ясен
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 23:43
    Унижение Лейпцига.
    Очень понравился второй гол. Великолепная комбинация и Диас с ударом под переладину.
    Кейна с хет-триком.
