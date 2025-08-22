Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг»

1755895212

вчера, 23:40

«Бавария» обыграла «Лейпциг» (6:0) в матче 1-го тура Бундеслиги.

На 27-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Баварии» Майкл Олисе. На 32-й минуте Луис Диас удвоил преимущество мюнхенского клуба. На 42-й минуте Олисе оформил дубль. На 64-й минуте голом отметился Харри Кейн. На 74-й минуте Кейн оформил дубль. На 78-й минуте Кейн оформил хет-трик.

Во 2-м туре «Бавария» сыграл с «Аугсбургом», а «Лейпциг» — с «Хайденхаймом».