«Пари Сен-Жермен» одолел «Анже» в матче Лиги 1

«Пари Сен-Жермен» выиграл у «Анже» в матче 2-го тура Лиги 1 (1:0).
Единственный гол забил Фабиан Руис на 50-й минуте.
В первом туре ПСЖ обыграл «Нант» (1:0), поэтому у команды теперь 6 очков. У «Анже» на данный момент 3 балла.
Ладно хоть Матвей не пропустил!
