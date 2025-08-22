 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2025/2026

«Пари Сен-Жермен» одолел «Анже» в матче Лиги 1

Сортировать
Все комментарии
fifa77707
fifa77707
сегодня в 09:28
Получил травму Кварацхелия и сразу пропала игра , грузин конечно один из ключквых игроков стал , без него нет нужного баланса и блеска в атаке
mb6dbwk6eerg
mb6dbwk6eerg
сегодня в 06:13
Сейчас у парижан победы даются с трудом
112910415
112910415
сегодня в 06:11, ред.
Опять не блеснули.
Ладно хоть Матвей не пропустил!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:31, ред.
Мотя стойко полирует лавку. Теперь снова второй,но за молодым Шевалье. Видно такова Мотина доля лавку полировать. Кстати его новый друг парубок Забарный гарный хлопец рядом на лавке сидел всю игру.
azkan
azkan
сегодня в 00:20
В Первой Лиге голевая засуха продолжается. Снова 1:0. Видать этот счет будет в моде.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:12
Опять этот противный итальянский счёт?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:47
Но Дембеле заслужил ЗМ))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:46
Благодаря Сафонову опять еле еле выиграли
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:43
Убого смотрится ПСЖ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 