Черчесов рассказал, что сказал игрокам в перерыве матча против «Оренбурга»

вчера, 20:47
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что сказал футболистам команды в перерыве матча 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2), когда ему команда вдесятером проигрывала со счётом 0:2.

Счёт 0:2, они это видели и знали, что сыграли не так. Задача тренера найти тактические решения, подобрать правильные слова и настроить игроков на второй тайм. Мы это и сделали, а футболисты это услышали. Не было, крика, шума, а только деловой разговор. Бутылки все на месте, никто ничего не разбил.

Вдесятером мы забили два мяча, вдевятером смогли отстоять. Мы же не в хоккей играем, там, наверное, тяжело играть пять на четыре. А в футболе есть вещи, которые позволяют команде в меньшинстве добиваться результата. Сегодня мы не добились того, чего хотели, но считайте, что ничья — это победа.

Gotlib
Gotlib ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 08:15
Все бутылки на месте. 😁
112910415
112910415
вчера в 22:03
Плюс - минус космос, однако!
Vilar
Vilar
вчера в 21:40
Все хором наехали на судей. А судьи свою работу выполнили, как обещали.))
Не их вина, что в Оренбурге гл.тренер и т.н. футболисты, не умеют реализовывать численное большинство в 2 игрока и удерживать преимущество в 2 гола.
А Тереку и Черчесову респект.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:19
Конечно Стас может завести ребят!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:10, ред.
Давайте похлопаем этим ребятам
Стас взял больше очков за три тура чем Спартак за все туры
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:48, ред.
Так чо сказал то? Он рассказал как это было а не что он им сказал по итогу. Заголовок не верный. Что то сказал на спокойном деловом.
