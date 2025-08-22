Черчесов рассказал, что сказал игрокам в перерыве матча против «Оренбурга»

Главный тренер «Ахмата» рассказал, что сказал футболистам команды в перерыве матча 6-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2), когда ему команда вдесятером проигрывала со счётом 0:2.

Счёт 0:2, они это видели и знали, что сыграли не так. Задача тренера найти тактические решения, подобрать правильные слова и настроить игроков на второй тайм. Мы это и сделали, а футболисты это услышали. Не было, крика, шума, а только деловой разговор. Бутылки все на месте, никто ничего не разбил.

Вдесятером мы забили два мяча, вдевятером смогли отстоять. Мы же не в хоккей играем, там, наверное, тяжело играть пять на четыре. А в футболе есть вещи, которые позволяют команде в меньшинстве добиваться результата. Сегодня мы не добились того, чего хотели, но считайте, что ничья — это победа.