От Гаскойна до Роя Кина. Крупнейшие «кражи» на трансферном рынке в английском футболе

сегодня, 16:00

«Челси» любит покушаться на чужое больше остальных.

Удачная попытка «Арсенала» подписать Эберечи Эзе из-под носа у «Тоттенхэма» вызвала бурную реакцию в социальных сетях, но это не первый подобный случай. Оба этих клуба уже попадались на таких хитрых приемчиках. Давайте вспомним самые интересные истории.

Эммануэль Пети в «Арсенал»

Фабрицио Романо едва покинул неаполитанские ясли, когда Эммануэль Пети летом 1997 года присоединился к «Арсеналу». Вот что вспоминал француз в интервью Daily Mirror в 2018 году.

«Тоттенхэм» предложил мне контракт, мне понадобилось пару дней, чтобы все обдумать, но они не ожидали того, что произошло потом. Когда я прибыл в Лондон, то попросил у «шпор» время на раздумье. Они оплатили мне такси в отель, но я поехал к дому Арсена Венгера. Теперь это уже история.

Михаил Мудрик в «Челси»

Кажется, еще недавно Мудрика сравнивали с топовыми футболистами и называли одним из самых перспективных молодых крайних нападающих в Европе. Имя украинца практически ежедневно мелькало в колонках сплетен о трансферах в первой половине сезона 2022/23. Он открыто выразил свою любовь к «Арсеналу» в социальных сетях, и, казалось, «канониры» были готовы подписать его в зимнее трансферное окно, пока внезапно не появился «Челси» с более выгодным предложением.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказывал The Athletic:

В целом, это было такое же предложение. Но в предложениях «Челси» и «Арсенала» был разный график выплат, разные виды бонусов. Да, всегда можно говорить о бонусах, но эти бонусы должны быть достижимы и реалистичны. Поэтому в данном случае «Челси» в некоторых моментах действовал гораздо серьезнее и справедливее.

«Арсенал» может посчитать этот случай удачным, учитывая, как складываются дела у Мудрика на «Стэмфорд Бридж».

Джон Оби Микел в «Челси»

И снова «Челси». Этот случай стал эталоном для всех других громких перехватов «синих» в последующие годы. Микел подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» еще будучи подростком, но «Челси» вмешался. Эта история могла перерасти в грязную судебную тяжбу, но сэр Алекс Фергюсон отказался в это ввязываться, приняв выбор Микела.

Джон Оби вспоминал в программе What I Wore на канале TNT Sports.

Когда они увидели, что я подписал контракт с «Юнайтед», то отказались отпустить меня и сказали, что будут бороться. ФИФА не смогла уладить этот вопрос и заставить обе команды отступить, вмешалась Английская футбольная ассоциация, а затем у меня состоялась личная встреча с Ферги. Он сказал, что хочет встретиться со мной наедине, без посторонних, в течение 30 минут, и что он сможет убедить меня перейти в «Манчестер Юнайтед». Мы встретились, но он не смог меня переубедить, и после этого все было кончено.

Мойсес Кайседо в «Челси»

С чисто финансовой точки зрения это был самый крупный перехват. «Ливерпуль» сделал на тот момент рекордное для себя трансферное предложение, превышающее 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать эквадорского полузащитника в 2023 году. Действия «Ливерпуля» вынудили «Челси» поднять ставки, уравняв предложение и заключить сделку. В конечном итоге выбор был за Кайседо. В прошлом сезоне у Мойзеса все было просто прекрасно.

Кайседо рассказал в интервью Sky Sports:

Я долго вёл переговоры с «Челси». Отказать было невозможно, потому что они долго вели меня и поддерживали. Летом я очень страдал, потому что было сложно уйти из «Брайтона». Они были со мной постоянно на связи, в последний момент «Ливерпуль» позвонил мне, но было слишком поздно, потому что я уже хотел играть за «Челси». Было сложно сказать «нет» «Челси».

Рой Кин в «Манчестер Юнайтед»

Предоставим самому Кину рассказать эту историю. Она потрясающая. Рой раскрыл всю правду в эфире Overlap Live вместе с сэром Кенни Далглишем.

Мне повезло, что у меня был один или два варианта. Я пожал руку и сказал представителям: «Блэкберна»: «Слушайте, я перейду к вам». Думаю, контракт был в целом согласован. Я вернулся в Ирландию, и тут мне позвонили из «Юнайтед». Я совершил ошибку, когда сказал, что подпишу контракт с «Блэкберном». Конечно, я не жалею о переходе в «Юнайтед». Все считают Кенни Далглиша отличным парнем. Он позвонил мне, и, конечно же, уже знал, что я не поеду в Блэкберн. Он сказал: «Слушай, я недоволен, мы же пожали друг другу руки». Я ответил: «Извини, Кенни, и бла-бла-бла. Слушай, я завтра уезжаю в отпуск, мне некогда». Я собирался в Айя-Напу (курорт в Кипре. – прим. ред). Клянусь, он сказал: «Я найду тебя там». Честно говоря, следующие две недели я был в Айя-Напе и в каждом баре оглядывался. Мне казалось, что он действительно найдёт меня!

Пол Гаскойн в «Тоттенхэм»

Эту историю уже знают все. Подведем итог: «Манчестер Юнайтед» думал, что подписал контракт с непредсказуемым молодым Газзой из «Ньюкасла», но «Тоттенхэм» опередил «красных дьяволов», предложив купить дом родителям Пола, а также солярий для его сестры.

«Лучше бы она сама загорела без солярия, а у меня было бы на несколько медалей больше», — шутил позже Гаскойн.

«Я лежу у бассейна, когда мне дают трубку, чтобы ответить на звонок. Председатель Мартин Эдвардс сказал мне, что „Тоттенхэм“ подписал контракт с ним, купив маме и папе Пола дом на северо-востоке Лондона», — рассказывал Фергюсон в интервью покойному журналисту Дэвиду Фросту.

Виллиан в «Челси»

Сейчас многие забывают, что «Ливерпуль» считался основным претендентом на подписание бразильского вингера после того, как «Анжи» начал свое падение. Но именно «Тоттенхэм» сумел собраться с силами и заключить сделку с Виллианом в последние дни лета 2013 года. В СМИ сообщалось, что переезд на «Уайт Харт Лейн» был согласован, однако «Челси» внезапно появился на сцене. Представьте себе ринг в стиле рестлинга WWE. И на сцену выходит под музыку Роман Абрамович. На Виллиане применили такой мощный финансовый прием, что он моментально оказался на «Стэмфорд Бридж».

Теперь в этом списке появится Эберечи Эзе. Что ждет его в «Арсенале», как думаете?